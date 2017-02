El Unicaja sufre para derrotar al Alba Berlín y sellar el pase al Top 8

El Unicaja tuvo que sudar y sufrir, ante el Alba Berlín, su pase al Top 8 de la Eurocup. Ya tiene el equipo malagueño el pasaporte sellado para la siguiente fase continental, donde se medirá a Bayern Múnich o Khimki ruso, en un play off a tres partidos con desventaja de campo. Los hombres de Joan Plaza tuvieron que utilizar todos los recursos a su alcance (triples y más triples) para llevarse el partido ante el Alba.

El Unicaja volvió a lanzar más de tres puntos (28) que de dos (26) y, curiosamente, con más acierto desde el arco de 6.75 metros (53%) que de dos (50%). Así va a ser difícil hacer carrera, pero le da al cuadro costasoleño para solventar partidos ante rivales de un perfil menor. La gran noche de Fogg (20 puntos), Nedovic (16) y Waczynski (14), más la fortaleza interior de Alen Omic, que hizo buenas migas con el Carpena, auparon a la victoria al Unicaja: 83-77.

Aunque la semana que viene ha de jugar en Zagreb ante el Cedevita, ya no habrá nada en juego, puesto que los malagueños son segundos de su grupo, por detrás del Valencia, y conservarán ese puesto ocurra lo que ocurra en tierras croatas.



Resúmenes cuarto a cuarto

Primer cuarto

Joan Plaza sale a pista con Alberto Díaz, Nedovic, Waczynski, Brooks y Musli.Tras un intercambio de canastas, el equipo alemán es el que toma la iniciativa, con mayor acierto: 5-13. Trata el Unicaja, a base de triples, de acercarse, y lo logra: 10-13. Pero el Alba sabe que se juega mucho y vuelve a distanciarse en el electrónico: 10-18. Hay tiempo muerto en pista y Plaza mueve sus fichas. Entran Fogg y Omic. El equipo mueve mejor el balón y tres triples consecutivos (dos de Nedovic) permiten al Unicaja ponerse por delante: 19-18. Le cae la segunda falta a Waczynski y el visitante Milosavljevic es castigado con antideportiva por cortar la progresión de Suárez. Aumenta el parcial de los verdes: 11-0. Ya domina 21-18. Y Fogg lo corona con un matazo que levanta a la grada: 23-18. Al final, 23-20.

Segundo cuarto

Plaza rota a sus hombres y, aunque Jamar Smith se muestra muy desacertado y Omic es incapaz de encontrar el aro contrario, el Alba se mantiene a una distancia prudencial: 25-20. Es Kyle Fogg el que asume ahora el control del ataque y, tras el 25-25, el americano lleva al equipo a la tranquilidad, con un buen remate de Smith, con un triple para poner el 33-25 (a 5:15 del descanso). El arreón de Fogg es bestial, con otro triple para llegar a los 12 puntos (10 en seis minutos del segundo cuarto). Brooks machaca y pone la máxima para el Unicaja: 38-27. Fogg se va al banco tras su fabuloso recital para que entre en la pista Lafayette. El Unicaja sigue a lo suyo, con otro triple de Nedovic: 43-31. El Unicaja trata de escaparse, pero el Alba Berlín se agarra al partido. A pesar de los 12 puntos con los que Fogg y Nedovic llegan al descanso, la ventaja es de ocho puntos: 47-39.

Tercer cuarto

Sale algo dormido el Unicaja, y el Alba se aprovecha con una buena canasta de Gaffney: 49-44. Es Nedovic el que trata de subir la adrenalina del equipo, con dos penetraciones de bella factura (la segunda remachada por Omic): 53-44. Lo sienta Plaza, tras una pérdida de serbio. Acto seguido entra Fogg, que de nuevo es quien toma el relevo anotador en el Unicaja, con un triple: 59-49. Y el americano vuelve a disparar de tres, para llevar de nuevo al Unicaja a superar la renta de los 10 puntos: 62-51. Fea caída de Omic, sobre la espalda, tras recibir una violenta falta cuando se disponía ya a machacar el aro. A 2:07 del final del cuarto, hay tiempo muerto en la pista. Bronca entre Plaza y Brooks, en el cambio del americano. Llega Fogg a los 20 puntos, con dos tiros libres: 65-55. Al final, 65-58.

Último cuarto<

Aunque Omic pone el 67-58, el Unicaja no transmite buenas vibraciones y el Alba lo siente. Los alemanes, poco a poco, van arañando puntos: 67-62. El Carpena se pone en pie una acción deportiva, ya que Atsur asume que él ha tocado el balón fuera de banda cuando los colegiados habían señalado lo contrario. Kikanovic, en un dos más uno, pone el 67-65. Plaza mueve el banquillo y recupera a Alberto, Nedovic, Brooks y Musli. Díez pierde el balón y se va al banco. El Alba tiene una posesión para empatar, pero falla. Plaza no pide tiempo muerto. Y Atsur pone el empate con un triple: 68-68. Corta Waczynski la mala racha, con un triple, y el partido se para por un tiempo muerto... ¡del Alba Berlín! 71-68, a 5:43 del final. Pero el equipo sigue con escaso control de la situación. Y lo aprovecha Siva, con otro triple, para empatar: 71-71. E incluso malgasta un tiro para ponerse por delante. Quien no perdona es Wacznynski, que es asistido por Omic: 74-71. Tras intercambio de tiros libres entre Kikanovic y Nedovic, Siva falla un triple y Brooks, tras amagar, da un zarpazo de tres: 79-73, a 2:30. Gaffney falla dos tiros libres, pero luego el Unicaja no pasa el centro de la pista en el tiempo reglamentario. Aunque Omic deja las cosas en su sitio con un tapón sensacional. Y luego anota uno de los dos tiros libres que tiene. 80-73. El Alba no la mete ni en una piscina y el Alba busca la falta a Omic, sabedor de sus problemas de la personal. El esloveno se gana el cariño del Carpena: 81-73, a 1:11. El triunfo está en el bote. Victoria por 83-77 y pase directo al Top 8 de la Eurocup.