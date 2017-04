Fogg: "Cada vez que anotaba un triple sentía una energía extra"

Uno, dos, tres, cuatro, cinco... y seis. Media docena de triples convirtió el jugador cajista ante el MoraBanc Andorra para acabar como el mejor jugador cajista. Es, en el rendimiento por minuto, el máximo anotador cajista en esta campaña. Y el domingo sacó el tarro de las esencias, con seis triples, 24 puntos y 30 de valoración en 20:19.

El californiano, a sus 27 años recién cumplidos, afronta su primer año en un gran equipo como el Unicaja, en una gran Liga como la ACB y ya sabe lo que es levantar la Eurocup. El futuro es suyo. Como base o como escolta.

Felicidades por su extraordinario partido ante el Andorra.

Muchas gracias. Lo más importante ha sido el triunfo. Jugamos juntos, como un equipo, y logramos un gran triunfo. Al final parece que fue fácil pero tuvimos que luchar juntos y lo conseguimos. Ahora ya hay que pensar en el próximo.

Era importante regresar a casa, al Martín Carpena, con el título de Eurocup, y conseguir un gran triunfo como se ha hecho contra el Morabanc Andorra.

Desde luego que sí. Tuvimos toda la Semana Santa para preparar este partido y jugar el domingo sin sorpresas. Y ha sido estupendo ver el apoyo de la afición y poder traerles la Eurocup. Ahora vamos a necesitar también su apoyo para lo que queda de ACB.

Ha sido muy raro lo que pasó con usted. Porque comenzó titular, se fue al banquillo y ya no regresó más hasta mediados del tercer cuarto. Pero regresó, como dicen ustedes, on fire...

Sí... (risas). El equipo confió en mí. Esta semana he podido trabajar muy bien y preparar este partido. Me sentía muy cómodo, muy a gusto. No fue un buen comienzo de partido el nuestro y no jugué en toda la primera parte. Pero después los chicos trabajaron muy duro, jugamos fuerte y pudimos lograr una gran victoria. Es muy excitante poder conseguirlo y seguir en una buena línea.

¿Cómo se siente Kyle Fogg cuando sale a pista y anota un triple, luego otro, y el tercero... así hasta 24 puntos y 30 de valoración en 20:19 minutos?

Cuando he salido enseguida he sentido la confianza de mis compañeros y me sentí muy bien. Fue realmente emocionante para mí también poder anotar tantos triples. Y cada vez que anotaba un triple eso me daba una energía extra para seguir anotando. Y he podido disfrutar muchísimo este momento.

La temporada está siendo buenísima. Elegido en el segundo mejor quinteto de la Eurocup, con el título en el bolsillo...

Cuando vine a Málaga ya dije que para mí suponía una gran responsabilidad jugar aquí porque a todo el mundo le gusta el baloncesto, los fans son realmente increíbles, nos apoyan muchísimo y jugar aquí, con esta atmósfera cada partido, es simplemente increíble. Todo el mundo en la ciudad me apoya cuando me ve. Es mucha responsabilidad porque quieres ganar para ellos, pero también te ayuda a obtener una motivación extra, porque lo quieres hacer por los aficionados.

¿Seguirá anotando de aquí a final de temporada?

Lo importante es el equipo, que sigamos ganando y creciendo juntos. Anotar es una cuestión de confianza. Es muy importante creer en uno mismo y tener le apoyo de tu entrenador y tus compañeros. Tú, con tu trabajo, has de hacer que ellos confíen en ti. Y luego ellos tienen que darte esa confianza.A mí me encanta trabajar con el coach Plaza, porque te trata de ayudar siempre y te exige mucho para dar lo mejor de ti en cada entrenamiento y en cada partido.

Y ahora, ¿qué?

A seguir trabajando muy duro, a ser mejor equipo cada día y a intentar ganar tantos partidos como podamos de aquí a final de temporada. Tenemos mucho potencial y ahora queremos seguir ganando partidos.