El Unicaja espera a Lima

El Unicaja no tiene prisas para cerrar la plantilla. A expensas de lo que ocurra con el «Caso Musli», el equipo malagueño sólo tiene que contratar un base y un «cuatro y medio» que complemente su pintura y dote de envergadura y muelles la zona. Lo del base, con la negativa de Bryce Cotton, se ha complicado muchísimo. Y el club ha decidido dejar en un segundo plano el refuerzo interior porque el jugador elegido tiene contrato en vigor. Augusto Lima es el hombre pretendido por el equipo malagueño para rematar el puzle cerca de los aros. Es una vieja añoranza. La Opinión ya habló en el mes de mayo que era un jugador que gustaba mucho en Los Guindos y durante los play off entre Unicaja y Madrid se produjeron contactos. No hay que olvidar que Lima tiene un año más de contrato en el club blanco y que este curso estuvo cedido en el Zalgiris.

Ahora, el futuro de Lima vuelve a estar lejos del club blanco y el brasileño no jugará de nuevo en el Real Madrid. El Unicaja le espera. En Los Guindos se tiene, en este asunto, toda la paciencia del mundo. El club cuenta ya con Carlos Suárez, Jeff Brooks, Dejan Musli, Giorgi Shermadini y Viny Okuo. Cantidad y calidad. Aunque falta un hombre como él, con más físico, más intensidad, que pueda jugar como «cuatro» y «cinco», que intimide y sea poderoso.

Lima cumple todos esos requisitos y el Unicaja espera que el jugador se libere para poder ficharlo a un coste más asumible. Claro que el Real Madrid también juega sus cartas. Pablo Laso no cuenta con él, pero los blancos esperan que algún equipo se haga cargo de su ficha. El Unicaja no quiere entrar en ese juego y le quiere libre y, a poder ser, indemnizado, para tener que gastar menos dinero. Tampoco se descarta un contrato de dos años prorrateando cifras.

El caso Lima está sobre la mesa de los responsables del Unicaja. Un chico criado y formado en Los Guindos, que no cuajó en Málaga, pero que despegó tras su marcha en Murcia y que incluso atrajo al mismísimo Real Madrid. Como ahora el balcánico Kuzmic. Curiosidades de la vida...

Lima encaja como un guante porque, además, cuando un equipo ACB tramite su inscripción en la ACB, el Consejo Superior de Deportes le dará validez como cupo, en vez de como comunitario. Y eso le hace ser aún más importante para el Unicaja. No hay que olvidar que Joan Plaza cuenta con Viny Okouo como jugador número 13 y, en esta tesitura, el Unicaja sólo tiene en su «12» a tres cupos: Alberto Díaz, Dani Díez y Carlos Suárez. Necesita uno más para cuadrar con los cuatro jugadores formados legalmente que exige la Liga Endesa.

El club debe modificar el contrato de Viny porque sólo le permite estar inscrito en la ACB y ahora habrá que tenerle como vinculado con el equipo de EBA, donde juegan los júniors de mayor calidad de la cantera de Los Guindos. Y el jugador 14 del equipo, que será Morayo Soluade, ya no está en edad sub´22, y no podrá estar inscrito en el EBA como vinculado. Tampoco tiene sitio en el «12» de ACB, por lo que sólo se le dará de alta en la Liga Endesa cuando entre por alguna lesión, sin gastar uno de los diez cambios permitidos por norma en un curso. «Mo» será dado de alto en Euroliga, pero no podrá actuar en la Liga Endesa (salvo los ya mencionados cambios por lesión). Es decir, que el Unicaja necesita un cupo para poder hacer realidad su objetivo de una plantilla de 12, con Viny y Soluade como 13 y 14, y con Ignacio Rosa como jugador 15.

El club ha estudiado diversas opciones para el puesto de «cuatro y medio». Y, de hecho, liberó las dos plazas de americanos para que no hubiera restricciones, cortando a Jamar Smith y permitiendo marchar a Kyle Fogg. Una de las opciones que gustaban era la del americano Devin Booker, pero el pívot renovó ayer con el Bayern.

Augusto Lima, nacido en Río el 17 de septiembre de 1991, y de 2,08 metros de altura, formado en Los Guindos, se encuentra ahora en Murcia, junto a su hija recién nacida, tras haber probado con los Indiana Pacers. El jugador trató de encontrar equipo en la NBA y realizó un campus de trabajo con los Pacers, pero unas molestias en la espalda le obligaron a abandonar el campamento y volver a Murcia. Ahora espera acontecimientos. Saldrá del Real Madrid y el Unicaja está bien posicionado y dispuesto a que Lima vuelva «a casa».