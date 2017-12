Gran debut de Dejan Musli con el Brose alemán

Dejan Musli ha tenido esta noche de sábado un estreno triunfal como jugador del Brose alemán. Con solo un par de entrenamientos, desde que llegó a Alemania el pasado jueves, tras desvincularse del Unicaja, el pívot serbio ya ha dado muestras de su enorme calidad.



Musli no fue titular y saliendo desde el banco se fue hasta los 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 2 robos, en los 18:53 minutos que estuvo en pista. El ya exjugador cajista hizo 3/3 en tiros de 2 puntos y 6/9 en lanzamientos de tiros libres, para ayudar a su equiupo a ganar 80-71 al Science City Jena.



El center balcánico solo podrá jugar por el momento en la Liga de Alemania con su equipo ya que en la Euroliga no se abre el mercado hasta el final de la primera vuelta, por lo que hasta el 4 de enero no podrá estrenarse con el campeón germano en la máxima competición del baloncesto continental.





Musli rescindió su contrato con el Unicaja por la falta de oportunidades que Joan Plaza le ha negado esta temporada. En una entrevista publicada por La Opinión de Málaga , el propio jugador aseguró que esperó su momento, pero que ante la falta de confianza de su técnico, decidió cambiar Málaga y la Liga Endesa por el Brose y la Bundesliga.