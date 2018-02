Plaza confía aún en llegar a los play off

Joan Plaza no ha descartado aún jugar los play off de la Euroliga, aunque el Maccabi Tel Aviv, el octavo de la Fase Regular y el que delimita las plazas por el Top 8, esté ya a tres triunfos del equipo malagueño. Para eso, destacó Plaza este miércoles, hay que ser muy sólidos en casa, empezando por ganar mañana jueves al Anadolu Efes, en una nueva jornada de la Euroliga.

«Allá por el mes de noviembre parecía que todo era imposible y sigo pensando que si somos sólidos en casa no descartaría arañar cosas fuera... no lo veo imposible. Partiendo de la base que es carísimo todo. Meterse en el play off... Pero no descarto que seamos capaces siendo sólidos en casa como ante rivales del nivel del de mañana y ante Olympiacos o Panatthinaikos, que son palabras mayores. El equipo compite dignamente, no ganando en Euroliga tantos partidos como nos gustaría, con bajas, y jugando en casa o fuera. Espero que todavía tengamos una buena racha de victorias que nos permita estar arriba», comentó el entrenador del Unicaja.

El Efes que tendrá delante el Unicaja será muy distinto que el que ya derrotó en Estambul. «Tienen a un jugador al que queremos como Zoki, que ha cambiado en su aportación, jugando a un gran nivel, con confianza. Sus hombres grandes son polivalentes. No altos, pero físicamente muy buenos», explicó el entrenador verde.