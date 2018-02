Plaza: "Me gustaría que por una vez el pez pequeño se comiera al pez grande"

Joan Plaza habló este miércoles en el Martín Carpena, solo unas horas antes de montarse en el avión que trasladará al Unicaja hasta Las Palmas para disputar la Copa del Rey de Gran Canaria 2018. El técnico cajista es consciente de la dificultad de jugar contra el Real Madrid, pero espera que el equipo verde dé la cara y tenga opciones de pasar a semifinales. "Toca rezar. Sabemos que jugamos con un equipo con mayor presupuesto, con tradición de ganar Copas y lo único que podemos hacer es limitarnos a lo que depende de nosotros. Es decir, no hace regalos, no tener pérdidas de balón, no darles segundas oportunidades con nuestros rebote defensivo, en ataque jugar alegres pero conscientes de que no podemos permitirnos una mala selección de tiro.... Hay una serie de condiciones, un pequeño mantra que tenemos que tener si queremos tener alguna pequeña opción contra ellos. También sabemos que siendo ellos un gran equipo que está en todas las apuestas como favorito para ganar la Copa, les ganamos hace algunas semanas y sabemos que hay veces que hay equipos capaces de romper las apuestas", apuntó.

El entrenador del Unicaja recuerda que su equipo ha demostrado este curso ser capaz de ganar a grandes rivales. "Vamos a intentar ser consciente de nuestras limitaciones , no hacer regalos , divertirnos jugando . Hemos sido un equipo que ha sido capaz de ganar a muchos buenos rivales esta temporada: Fenerbahce, Barcelona, Valencia, Real Madrid... Nosotros tenemos que ser nosotros mismos", dijo.

Para el técnico catalán, una de las claves puede ser la defensa. "Nosotros tenemos que ser sólidos atrás, no podemos permitirles canastas cómodas. Si ellos están a un nivel de eficacia alto, es muy difícil ganarles. Nosotros y cualquier otro equipo de Europa. Ellos son un equipo de jugadores ganadores, pero nosotros somos un equipo competitivo y serio. Quizá en un play off a 5 partidos contra Real Madrid es muy difícil ganarles, pero intentaremos competir y ganarle éste".

Plaza cree fundamental que su equipo aguante con opciones hasta el final. "Solo pido, en el peor de los escenarios posibles, llegar a los 2 últimos minutos con opción de poder ganar el partido. Que sea un partido disputado, que el equipo demuestre que puede competirle a cualquiera. Me gustaría que por una vez el pequeño se comiera al pez grande", afirmó.

Plaza ve al equipo en un buen momento de forma. "Llegamos creciendo. Nos gustaría haber llegado con Nedovic y Brooks sin esta baja que les ha cortado el ritmo, pero es lo que hay. El equipo está ilusionado, hay ganas de intentar ser la sorpresa. Nadie quería al Real Madrid en el sorteo. Nos ha tocado y vamos a pelearlo con orgullo conscientes de que tenemos una serie de opciones. ¿Un 10%, un 25%, un 5%? No lo sé, pero tenemos que explotar las que tengamos. Percibo que la plantilla llega bien. Nos hizo daño el tercer cuarto del otro día de Vitoria, pero en general, desde principios de diciembre hasta aquí, el equipo se divierte jugando, anotamos algo más sin perder eficacia defensiva. Los veo felices a los jugadores. Me encantaría que el equipo diera su mejor versión en este partido de cuartos contra el Real Madrid", aseguró.

El entrenador del Unicaja tuvo palabras de elogio para el rival, pero consciuente de que es un rival que no es imbatible. "El Real Madrid es un gran equipo, pero son humanos. No nos beneficia haberles ganado hace un mes ni que hayan perdido contra el Olympiacos. Pero no descarto que rompamos las apuestas. Dependerá de que vayamos salvando asaltos. Llegar vivos al cuarto cuarto y ahí ser capaces de dar nuestra mejor cara. Ellos, si pueden, querrán noquearnos desde el primer cuarto. No son imbatibles. Respeto a Doncic, pero no más que a otros jugadores del Real Madrid. Felipe, Carroll, Taylor?. No me da miedo un solo jugador", finalizó.