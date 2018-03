Regreso a la Liga 21 días después

Nedovic podría reaparecer, tras su ausencia en Belgrado

Vuelve la Liga Endesa. Tres semanas después de la derrota ante el Baskonia, el 10 de febrero, después del parón por la Copa del Rey de Gran Canaria y por la disputa de los partidos internacionales de la selección española, la competición nacional es de nuevo protagonista. Para el Unicaja no será un retorno plácido, le espera esta tarde el Movistar Estudiantes en su pista madrileña, un rival siempre duro en su ambiente y que esta temporada quiere luchar por estar otra vez entre los mejores jugando play off por el título.

La derrota del viernes en Belgrado puede suponer un antes y un después en la temporada verde. Sin Copa del Rey y con el play off de cuartos de final de la Euroliga virtualmente perdido, parece evidente que a partir de hoy lo más y único importante para el Unicaja debe ser ya la Liga Endesa, puerta que -si Jordi Bertomeu y compañía no cambian de idea- es la única que puede volver a llevar al equipo verde a la más alta competición continental la próxima temporada.

Quinto en la tabla, con 12 victorias, a una sola de Baskonia y Barcelona (13) y a dos del Valencia (14), está claro que el reto de aquí al final de la Liga Regular debe ser ascender en la tabla hasta una de las cuatro primeras plazas y tratar por todos los medios de acabar por encima de los taronja, equipo que también aspira a esa Licencia B que la Euroliga guarda (por ahora) al mejor equipo de la ACB, sin contar a los «fijos» Real Madrid, Barcelona y Baskonia.

El objetivo no parece fácil, sobre todo porque la Euroliga va a suponer un desgaste físico todavía durante un mes y pico más, pero el mismo problema lo tiene el Valencia Basket, lo que «iguala» las fuerzas en esta lucha que ambos equipos tendrán a lo largo de las próximas 14 jornadas, hasta que la Fase Regular eche el cierre.

Plaza y sus chicos regresaron directamente desde Belgrado a Madrid para preparar el duelo contra el «Estu». El equipo no dio una buena imagen en la capital serbia. Era un día importante para ganar y engancharse a la Euroliga y los verdes lo dejaron pasar de largo. La ausencia de Nedovic y la falta de tino en el tiro exterior hicieron pupa a un Unicaja que sigue dando una de cal y una de arena, pero que sobre todo fuera de casa sufre más de la cuenta.

Hoy le espera un Movistar Estudiantes que va de menos a más y que no lo pondrá nada fácil. Jugar con paciencia en ataque, dominar el rebote para poder correr y una buena defensa se antojan cuestiones claves para poder ganar a los colegiales. El Unicaja es, tras las primeras 20 jornadas de la Liga Endesa, el mejor equipo defensivo de la competición, encajando únicamente 75,4 puntos por encuentro. Solo cuatro equipos han logrado anotarle más de 80 puntos al conjunto malagueño esta Liga: Real Madrid, Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria y Baskonia, encajando los malagueños tres derrotas (solo ganaron al Herbalife). Por eso hoy apretar atrás puede ser vital.

Y no será un día fácil porque al otro lado de la pista estará el máximo anotador de la Liga Endesa en lo que va de curso. Sylven Landesberg, alero del Movistar Estudiantes, pasa por un momento de forma espectacular, como lo demuestran sus tres últimas actuaciones en la Liga, ante Baskonia, Divina Seguros Joventut y Real Betis Energía Plus, en los que ha superado los 25 puntos en cada uno de los choques, firmando una media de 27,6 puntos. En estos tres últimos choques el Movistar Estudiantes ha logrado dos triunfos, perdiendo únicamente ante Baskonia y prácticamente en la última jugada. En estos tres encuentros Landesberg ha logrado porcentajes de acierto espectaculares: 63% en tiros de dos puntos, 45% en triples y un 81% en tiros libres. El jugador estudiantil ha superado los 20 puntos en 10 ocasiones esta temporada y su media es exactamente de 20 puntos por partido (380 en 19 partidos). La defensa de los de Plaza deberá estar muy pendiente de él y rebajarle el tanto por ciento de acierto, porque si no?

La historia reciente está del lado cajista. Las estadísticas no valen para ganar partidos, pero tienen cierto peso anímico. Y es que en sus cuatro últimas visitas a la pista del Movistar Estudiantes, el Unicaja ha anotado un mínimo de 84 puntos, que le ha valido para lograr tres triunfos. No es una cancha especialmente adversa a los intereses verdes y hoy puede ser un buen momento para volver a demostrarlo. Será, casi seguro, con Nedovic entre los convocados, tras su proceso gripal.