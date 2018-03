Plaza: "Si quedamos fuera del play off que no sea por estar pensando en otra competición"

Joan Plaza no oculta que la clasificación para el Top 8 de la Euroliga está casi imposible para el Unicaja, aunque el entrenador catalán considera primordial que el equipo no baje los brazos, apure sus opciones y de paso siga manteniendo el gen competitivo con vistas a preparar los encuentros de ACB mañana en el Carpena ante el Panathinaikos. "No es una situación desesperada, somos muy conscientes de que quedan cinco jornadas y que habrá que ganar todas o cuatro de cinco, tenemos que seguir muy activos en ACB y la mejor manera es preparar este partido como lo hemos hecho. Tenemos que ser competitivos por la imagen del club, por nuestro prestigio individual y colectivo. Si queremos preparar el duelo del domingo tenemos que centrarnos en el partido de mañana, tenemos que dar el 100 por 100. Tenemos que recordar como perdimos allí, un partido extraño donde competimos muy bien. Si quedamos fuera del top 8 que no sea porque estemos pensando en otra comeptición".

El coach verde ha valorado el cambio de rol de muchos jugadores dentro de la plantilla debido a la baja de Shermadini y ha anunciado que Nedovic vuelve a estar mermado físicamente por un problema en el tobillo. "Mucha gente ha cambiado de posiciones. Ya nadie se plantea que Carlos Suárez juega bien o mal de cuatro, ahora ya incluso juega de cinco y por su amor propio jugaría de base si se lo proponemos. Así que todos, por las bajas de Shermadin, por la de "Nedo", que por cierto no terminó el entrenamiento por una lesión de tobillo y veremos si entrena hoy o por los problemas de Augustine, muchos han tenido que alterar su posición natural. Dani está contribuyendo, pero la nómina de cambios está siendo bestial, no hay más remedio mientras no tengamos una alternativa mejor".

Además, ha destacado el potencial del Panathinaikos, el próximo rival. "Vienen imbatidos en Grecia, sé que vienen a arañar posiciones y estar entre los cuatro mejores para tener factor cancha a favor en los cruces. Tienen un roster de 17 jugadores, más que en la primera vuelta. Es un partido muy duro. Los Calathes, Gist, Rivers, Singleton, Pappas, Lojeski.... es una plantilla infinita, nos obligará a estar muy serios y no cometer errores no forzados que les permita hacernos parciales. Nos apetece hacer un gran partido ante un gran rival, que posiblemente pueda estar en la Final Four. Queremos subir de posición para explotar las pocas opciones que tengamos".

Por último, cuestionado por su renovación, Plaza asegura que el club aún no le ha comunicado nada. ""He hablado de todo con ellos menos de eso, no me han dicho nada".