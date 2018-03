Sensacional estado de forma

Qué pena no vivir en Málaga. Cómo echo de menos la playa, la gente... y el básket de cantera. Desde este viernes, la fase Júnior en Guindos, masculino y femenino. Si bien en masculino el Unicaja sufrirá poco para llevarse el torneo, los otros tres equipos (EBG, Novaschool y el Palo) darán guerra y mucho. He podido disfrutar de la primera jornada y al margen de los resultados, me llamó la atención el nivel de los cuatro entrenadores. ¡Chapeau al baloncesto malagueño! En femenino hay mucha igualdad a priori, pero ya se sabe que en estas fases puede haber sorpresas, por lo que es altamente recomendable pasarse el fin de semana por Los Guindos y saborear el ambiente a baloncesto... del bueno. Promesas Anovo Care, CAB Estepona Negro, EBG Málaga y CB El Palo FYM HeidelbergCement se jugarán una plaza pues el Unicaja ya está clasificado. ¡A disfrutar de nuestros jóvenes! En la web de la FAB Málaga tenéis horarios y partidos.

Espectáculo total el que vimos el miércoles en el Carpena. Un Barcelona lleno de intensidad (según el quinteto en pista) y de confianza. Un Unicaja que está a tope, derrochando energía y deseo de jugar al 100%, como a la afición le gusta. Me encantó el juego sin balón del equipo, las puertas atrás, los pases de nuestros grandes y la solidez defensiva. Augustine sólo parece cansado cuando va al banquillo, en la cancha juega a tope, Alberto siempre lleva el balón donde tiene que ir, «Nedo» no elude responsabilidades, Brooks está a todo, Salin no falla, Suárez lucha, lucha y lucha con cabeza y Dani Díez estuvo sensacional... Gran partido y buena muestra de intenciones. Lástima que con el calendario que queda ganar los tres que quedan buscando carambolas sea tan difícil, eso si, el equipo ha demostrado que lo va a intentar.

<h2>El partido del Brose</h2>

1) Sin duda estará marcado por la presencia de Musli en el equipo germano. Un Musli que está jugando bien (10 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración). El equipo, a pesar del cambio de entrenador, no encuentra su sitio, máxime cuando ya las motivaciones brillan por su ausencia.

2) Tras el repaso que se llevaron en Vitoria, les queda Unicaja, Armani y Real Madrid. El último puesto (tan temido por todos) ya no será para ellos. Terminar la Euroliga dignamente y mejorar de cara a su Liga doméstica (8° cuando han dominado los últimos años) son sus objetivos.

3) No veo que sea un partido especialmente peligroso en cuanto a que haya un jugador a parar. Sí que en Brose el ambiente es muy bueno para jugar de local y pueden ganar a cualquiera.

4) Sin tiempo para preparar demasiado el partido, la recuperación tras la paliza del miércoles, hacer un buen viaje y que los chavales sigan en su intensidad me pare fundamental. Luego, durante el partido, ajustar detalles y machacarles si hay oportunidad.

<h2>Brose Bamberg Basket</h2>

Con el cambio de entrenador (se fue Trinchieri tras unos años excepcionales), el equipo no parece reaccionar. Es verdad que Luca Banchi asusta por sus últimos años, dirigiendo a buenos equipos (Armani y Montepaschi), sin resultados extraordinarios pero con mucho prestigio en Italia. Quizás esperaban más de Maodo Lo (7 puntos de media) y Ricky Hickman (11 puntos y 8 de valoración) en su línea exterior. Zizic y Hacket (14 pts 6 asis entre ambos) se quedan cortos. Con la llegada de Musli tienen referencia interior pero parece insuficiente. Buena oportunidad de seguir sumando y de buscar la deseada carambola que pudiese dar el pase a los play off. ¡Que no sea por no intentarlo! ¡Buen viernes de básket a todos y el fin de semana a Los Guindos a ver baloncesto de formación!