Faltan pocos días para Navidad y seguramente muchos ya tienen la casa decorada con el árbol en el salón y el portal de Belén en el recibidor.



Pero si eres un auténtico amante de la Navidad y quieres soprender a todos tus invitados estas navidades hay un detalle que no debes de obviar. Poner en tu puerta una corona de Navidad, será la guinda del pastel. Descubre a conitnuación cómo hacer una corona de Navidad, paso a paso:





Para realizar una corona de Navidad necesitaréis los siguientes elementos:

Una percha de alambre

Una cazuela

Cinta de carrocero

Varias tas

Tijeras

Alicates

Cómo hacer una corona de Navidad, paso a paso:

Soon it will be Christmas Day... #chistmascrown #christmas #decoration #adornment #bow #green #spheres #DIY Una publicación compartida de Cintia Carpiet (@cintiritas) el 7 de Dic de 2014 a la(s) 3:20 PST

#chistmascrown welcome in my Christmas#nordic Una publicación compartida de Patrizia Bianco (@patriziabianco70) el 19 de Dic de 2015 a la(s) 12:58 PST

- Coge una percha de alambre y, con la ayuda de una cazuela o de una olla, haz lade la corona, dándole forma redonda poco a poco.- Cuando hayas conseguido hacer un círculo, coge unos alicates y- Parade la percha (o del alambre) utiliza cinta de carrocero, aunque, si no tienes otra cosa, también puedes usar celo.- Por otro lado, saca todos los trozos de tela que tengas por casa y. En caso de que no tengas telas, siempre puedes reemplazarlas por cintas decorativas de Navidad.de la misma longitud ya que, si no son iguales, el resultado no será del todo perfecto. Te recomendamos que las medidas sean las siguientes: 13cm de largo por tres dedos de ancho.- Cuando ya tengas todos los trozos cortados,con una lazada, intentando que todos los lazos sean del mismo tamaño.- Coloca tantos lazos como sean necesarios para cubrir todo el metal y, cuando hayas terminado,de casa.Con la misma técnica pero un poco más de imaginación y otro tipo de adornos puedes hacer otro tipo de coronas de Navidad: