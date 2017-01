¿Cómo preparan las famosas su piel antes de la alfombra roja?

La famosa alfombra roja por la que caminan las grandes estrellas del cine es el referente de la moda y la belleza. En España el gran evento se celebrará dentro de una semana con la fiesta del cine español, los Premios Goya.

Los mejores diseñadores de moda y joyas, así como los diferentes estilismos, estarán presentes ese día. Sin embargo, para que el look sea completo no hay que descuidar la piel. Por eso, nos hemos puesto en contacto con los laboratorios Sesderma y la Clínica Dermatológica del Doctor Gabriel Serrano para conocer este decálogo de consejos para lucir una piel perfecta ese día.



1.Dieta sana y equilibrada

Como regla general, es primordial saber que seguir una dieta sana ayuda a tener una piel saludable. Es aconsejable consumir muchas frutas y vegetales ricos en antioxidantes que hidratan nuestra piel. Hortalizas como la calabaza, la zanahoria y verduras como la lechuga y las espinacas son ideales. Beber mucha agua y evitar el azúcar, el exceso de alcohol y el tabaco también son recomendables.

2.Peeling

Un mes antes del evento, las estrellas se suelen aplicar un peeling en su clínica de confianza o en su propia casa. Son los conocidos como peelings domiciliarios.



3.Limpieza en profundidad del rostro

El día anterior al evento, realizar una buena limpieza del rostro. Emplear un limpiador liposomado capaz de eliminar todo tipo de suciedad. Cuidaremos especialmente los ojos.



4.Truco para el contorno de ojos

Un truco que realizan muchas de estas estrellas consiste en aplicar crema de contorno de ojos en la zona, sobre ella, aplican un parche contorno de ojos (suelen emplear parches C-Vit) y sobre los parches otra vez la crema. Esto crea un efecto de oclusión que multiplica los efectos.



5.Exfoliar la piel con ácido glicólico

La noche anterior al evento, suelen exfoliar su piel con una ampolla de ácido glicólico, que tiene un efecto peeling suave y acelera la renovación natural de la piel para conseguir una piel suave y con tono uniforme. De esta manera, preparan la piel para que esté más receptiva a la entrada de otros activos.



6.Vitamina C

El mismo día de la fiesta se aplica una ampolla de vitamina C sobre el rostro. Sus efectos se notan inmediatamente y convirtiéndose así en el centro de atención. La vitamina C es un fuerte antioxidante que combate los efectos del envejecimiento causado por el sol. Además, tiene propiedades despigmentantes que ayudan a obtener un tono uniforme de la piel. Si por algo destaca la vitamina C es por su capacidad para iluminar nuestro rostro, algo fundamental si queremos estar radiantes en cualquier evento.



7.Para completar el protocolo

Podemos aplicar una máscara revitalizante que multiplicará los efectos.