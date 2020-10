Aguirre: "No me temblará la mano para cerrar Granada o Jaén"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado hoy que adoptará las mismas medidas que en Granada en otros provincias como Sevilla o Jaén, si se registran los mismos datos de aumentos de casos de contagios por la covid-19.

"Cualquiera que me dé cifras como Granada, con una subida exponencial y sin que haya control, no me temblará la mano en absoluto para tomar las medidas oportunas, aunque sean drásticas. Igual que cerré Granada, cerraré Sevilla o Jaén", ha manifestado en declaraciones a los medios durante una visita al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa (Almería).

En este sentido, el consejero ha insistido en que desde Salud y Familias "siempre se ha actuado de forma proactiva", incluso antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma, apuntando que dichas medidas se adoptan semana a semana de acuerdo a los informes técnicos de epidemiólogos y Salud Pública.

Así, ha apuntado que entre hoy y mañana los equipos técnicos de las delegaciones territoriales realizarán distintas propuestas para localidades como Estepa (Sevilla), Pedrera (Sevilla), Jaén capital o Cuevas de San Marcos.

Ha insistido en que toda medida que se adopte se llevará a cabo tras testeos que permitan conocer la incidencia real, y que éstas serán de carácter "sociosanitario como en Granada", o de aislamiento perimetral, porque "conforme mayor movilidad, mayor contagio" existe.

"Algunos pueblos, por los testeos, pasarán a la fase dos y a una fase, no de limitación de la movilidad, pero sí de evitar concentraciones, de cerrar bares a las diez, cerrar parques y jardines, zonas de ocio... Las mismas de Granada", ha añadido.

En este punto, ha subrayado el caso de Jaén y su feria de San Lucas, señalando que se ha tenido que hablar con el Ayuntamiento y la población para que no se produzca un "aumento exponencial" por este motivo.

Sobre "Granada y sus 31 municipios" afectados por la COVID-19, así como Almodóvar del Río (Córdoba) o Casariche (Sevilla), ha dicho que la situación se mantiene por ahora.

En el caso de Almería, ha afirmado que comenzó "muy mal" la segunda ola, con un importante volumen de ingresos hospitalarios (114) a principios de septiembre, si bien en la actualidad son sólo 55 con 11 pacientes en UCI.

No obstante, ha reconocido que existe un "problema" en el Levante almeriense, apuntando que, por ejemplo, en el Hospital de La Inmaculada hay 16 ingresados en planta y 6 en la UCI, por lo que será preciso adoptar "medidas" en esta zona de la provincia.

Aunque ha recalcado el buen comportamiento general de esta provincia, ha reconocido que hay pueblos con 400 o más positivos en PCR por cada cien mil habitantes, lo que conlleva una "alta posibilidad de contagio si hay una gran movilidad".

Ha ejemplificado con el caso de Granada, que en 7-8 días vio cómo se "disparó" el número de contagios, y ha dicho que en Andalucía en general durante los últimos días hay "un pico de ingresos bastante grande", manifestando su preocupación por cómo pueda influir la "segunda ola" de otros países como Portugal, Francia, Alemania, Bélgica u Holanda.

"No nos da tranquilidad ninguna", ha apostillado, insistiendo en que es necesario evitar la movilidad: "Donde mejor está uno, es en casa", ha concluido.