Bajo el cambiante manto que agita ahora mismo la política andaluza, Marta Bosquet no se muerde la lengua. La presidenta del Parlamento admite que el ambiente está «excesivamente crispado» y le pide que piensen en los andaluces a quienes reclaman un adelanto electoral. A su vez, confía en Juan Marín para que Cs mantenga un rol estelar en el viejo hospital de las Cinco Llagas.

Cuando empezó la legislatura, nadie sabía lo que era el coronavirus ¿hasta qué punto ha condicionado la pandemia el día a día en la Cámara?

Lo ha condicionado mucho. Ahora ya, afortunadamente, cada vez menos. La actividad legislativa nunca ha parado, para eso constituimos la diputación permanente. Pero yo echo de menos, por ejemplo, el público en la celebración de plenos o las visitas, que este mes se retoman.

Si divisa estos casi dos años y medio como presidenta del Parlamento, ¿nos encontramos en el momento político más cambiante e inestable?

Nos encontramos en un momento político complicado. Bastante convulso. Excesivamente crispado. Parece que la sociedad se está polarizando con discursos, debates y una confrontación de ideas que poco favorecen a los ciudadanos. Más que confrontar y que usar cualquier cosa como arma arrojadiza, lo que haría falta es calma y sosiego para llegar a acuerdos en plena pandemia. Lo importante ahora son las vidas, los empleos y la recuperación económica de España y de Andalucía. Echo de menos esa altura de miras por parte de los políticos para llegar a más acuerdos pensando en un beneficio común.

¿A qué cree que obedece, entonces, el debate abierto sobre un posible adelanto electoral?

Obedece a que muchos tienen ganas de elecciones porque les van bien las encuestas y están mirando sus intereses partidistas en lugar de los intereses de los ciudadanos. Estoy convencida de que ningún andaluz querría ahora que se pusiesen las urnas. Lo que el andaluz quiere saber es cuándo le toca la vacunación o cuándo van a vacunar a sus hijos, cuándo va a volver a tener su negocio en marcha o cuándo se va a volver a la normalidad con la actividad económica recuperada. A Andalucía le iba bien antes de la pandemia y ahora, pese a la pandemia, no estamos en el peor de los estados respecto a otras comunidades autónomas. Tenemos una curva de crecimiento económico ascendente. Quienes piden elecciones están demostrando que les importan muy poco los andaluces.

¿Por qué cree que Vox está tensando tanto la cuerda?

Por lo que he dicho anteriormente. Porque tendrán unas expectativas electorales y tienen miedo a que, si pasa el tiempo, se les vea más la patita. Desde luego, no están pensando en los andaluces. Es valorable que hayan apoyado los presupuestos y otras actuaciones durante la legislatura, pero ahora deben seguir esa línea. Vox y otros grupos políticos deben apoyar todo lo que sea bueno para los andaluces. Todos debemos arrimar el hombro.

La oposición cuestionó su papel cuando no salió adelante la Ley del Suelo porque retrasó la votación, ¿le afectó aquello?

No. Yo suelo acumular las votaciones para tener más agilidad procesal. No es lo mismo votar tres veces en la misma tarde que hacerlo en una sola vez porque los grupos suelen estar reuniéndose con cualquier colectivo. No tiene la mayor importancia. Si lo criticaron, no tiene sentido. Eso puede pasar en cualquier pleno.

¿Qué sentiría si en la Cámara que preside se aprueba apoyar el indulto de los presos del ‘procés’ como ha sucedido en el Congreso de los Diputados?

Al pleno de la semana pasada, PP y Cs llevaron una iniciativa para que se reprochara el indulto y, desafortunadamente, PSOE y Adelante votaron en contra. Quedaron un poco retratados. Hablamos de personas que han cometido delitos y la ley tiene que ser exactamente igual para todos. Entiendo que los privilegios que les da Pedro Sánchez son para pagar el precio de su sillón en el poder, pero no debería pagarse a costa de todos los españoles.

¿Qué le parece que ciertas fuerzas políticas pusiesen el grito en el cielo por la Medalla de Andalucía concedida al Rey?

Respeto tanto a quien es monárquico como al que es republicano. Pero creo que el papel del Rey Felipe es bastante loable, como lo fue en su momento la figura de su padre, el Rey Juan Carlos. No podemos olvidar lo que ayudó en la Transición y en el golpe de estado de Tejero. Es verdad que luego ha cometido cosas condenables y la justicia tiene que ser igual para todos. Ahora, Don Felipe está demostrando que merece ese reconocimiento. Y, si hay grupos políticos que lo critican, están en su derecho.

¿Se imagina este último año y medio de legislatura con Susana Díaz relegada a un rol testimonial por su propio partido?

Resulta difícil porque no se puede olvidar que ha sido presidenta de esta comunidad y merece el reconocimiento que pueda tener un expresidente. De todas formas, me gusta respetar lo que sucede en otros partidos. Eso le compete al PSOE y dependerá de la sed de venganza que se tenga. Ahí no me gusta meterme.

¿Fue el pasado 10 de marzo, cuando Juanma Moreno y Juan Marín comparecen tras la moción de censura en Murcia, el día más difícil de todos para el Gobierno del cambio?

Tanto Juanma Moreno como Juan Marín tienen muy claro que a los dos partidos nos une buscar el cambio para Andalucía, que afortunadamente se está consiguiendo poco a poco. Y que, ahora mismo, toca la recuperación económica, social y sanitaria. Lo que buscan es el beneficio del ciudadano y no las elecciones. Tienen muy claro que quieren agotar la legislatura para seguir trabajando por los andaluces y lo dijeron para mostrar esa tranquilidad y por si algunos lo dudaban. A Andalucía hay que encapsularla respecto a la situación de otros lugares porque si las cosas van bien no es necesario cambiarlas.

¿Le quedará siempre un resquicio de duda sobre la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines del grupo de Adelante?

No me ha quedado ningún resquicio de duda. De hecho, se ha modificado el reglamento de la Cámara para adaptarlo a un pacto antitransfuguismo que tuvo el beneplácito de la mayoría de fuerzas políticas. Lo que no entiendo es que los representantes públicos nos demos un mandato como el del pacto antitransfuguismo y luego no lo llevemos a cabo en forma de reformas legislativas. Es un sinsentido llegar a acuerdos solo para un paripé o una foto. Ahora se recoge la figura de tránsfuga. Y todo lo que sea dar pasos adelante para regenerar la vida pública hay que darlos. Para eso está Ciudadanos aquí.

¿Están los 21 parlamentarios de Cs tan cohesionados como deberían o existe un sector que apoyaría al PSOE si pudiese?

Eso habría que preguntárselo a cada diputado, pero yo tengo absoluta confianza en mi grupo parlamentario. Los 21 diputados de Cs estamos por y para terminar la legislatura de acuerdo al pacto de Gobierno que tenemos.

¿Qué es lo primero que le pasa por la cabeza cuando ve a Cs relegado a escasos escaños en las encuestas después de su labor como socio de Gobierno?

Cs es un partido más necesario que nunca. El panorama político está excesivamente polarizado y no quiero que mi país o mi comunidad dependa de una izquierda o una derecha radical, sino de un partido de centro y liberal que tenga sentido de Estado. Me preocupa que en el panorama actual pueda desaparecer un partido de centro. Y no lo digo por mi pertenencia a Cs, lo digo objetivamente como española.

Ha vuelto a sonar la posibilidad de que Juan Marín y Rocío Ruiz se midan en unas primarias para encabezar la lista andaluza de Cs, ¿es la mejor fórmula para elegir candidato?

Juan Marín debería liderar la próxima legislatura. Es una cuestión que tengo clara porque él ha demostrado todos estos años que sabe hacer bien las cosas. Gran parte de la estabilidad de este Gobierno se debe a la presencia de Juan Marín como vicepresidente. También es verdad que nuestro partido tiene unos estatutos y son las bases quienes eligen en unas primarias. Espero que los militantes valoren el papel que ha jugado Juan Marín. Gracias a su talante negociador y su capacidad resolutiva, hemos pasado de 9 a 21 diputados en esta comunidad. Es de los políticos mejor valorados y que Andalucía sea uno de los lugares dónde mejor está Cs en el panorama nacional también tiene que ver mucho con él.

También regresa de vez en cuando, como un bumerán, el rumor de unas listas conjuntas entre PP y Cs en Andalucía, ¿sería una opción interesante?

Todavía queda más de un año para las elecciones. No es el momento de estar pensando en elecciones ni en primarias. Lo que importa es salvar el verano y vacunar a la mayor población posible. Ni yo ni mi partido estamos pensando ahora mismo en eso.

¿Qué opinión le merece la presencia de Fran Hervías en las filas del PP?

Ahí no tengo nada que decir. El ser humano es libre para decidir y para estar donde quiera estar.

¿Seguiría el mismo camino si no queda otra y Cs desaparece?

No me lo planteo. Mi profesión es la de abogada y la he ejercido 22 años. Si dejara la política, creo que volvería a mi trabajo. Llegado el momento se verá. Lo que me gusta de la política es que, al igual que como abogada, se le buscan soluciones a los problemas.

¿Qué haría si estuviese en el pellejo del alcalde de Granada?

Está en una situación difícil pero la verdad es que había un Gobierno que funcionaba bien. El alcalde actual sacó adelante mucho tiempo después los presupuestos con el apoyo del PP y PSOE. Eso es señal de que las cosas funcionan. Las explicaciones habría que pedírselas al PP.

¿Le sorprende la salida del PP del Pacto Antitransfuguismo?

Sí, mucho. Todo lo que se firma hay que cumplirlo. No es de recibo que, si me viene bien en un sitio algo, lo cumplo; y si me viene mal en otro sitio, lo incumplo.

¿Cuánto daño cree que le ha hecho a Cs en Málaga el idilio interesado de Cassá con el PP?

El apoyo que tiene el alcalde de Málaga con Ciudadanos funciona y la mejor prueba es que la ciudad está espectacular.

¿Es Juan Cassá un tránsfuga?

Sí lo es. Lo ético es, si no estás conforme con las siglas que representas, entregar tu acta. Pensar en el acta como algo personal, y creer que los ciudadanos te han votado a ti y no al partido, me parece un poco presuntuoso.

¿Le decepcionaría Elías Bendodo si acoge a Cassá como afiliado en el PP de Málaga?

Si ya no estás en tu partido, tienes que dejar tu acta. Y, luego, cada uno es libre para estar en otra formación política si quiere.

¿Le irían mejor las cosas a Ciudadanos si Albert Rivera no hubiese dimitido?

Con la presidenta Inés Arrimadas tenemos un futuro por delante. Aunque la situación sea complicada, yo tengo la misma ilusión que cuando empecé. Albert Rivera fue un gran presidente e Inés Arrimadas también lo es.