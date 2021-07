El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expresado este viernes la preocupación de la Administración autonómica porque unos 358.000 ciudadanos con edades comprendidas entre los 40 y 69 años están aún sin vacunar frente a la Covid-19, así como ha advertido de que en torno a un 15 o 17 por ciento de ingresos en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por coronavirus en hospitales andaluces corresponden a personas que habían recibido ya la pauta completa de la vacunación.

Son datos que ha compartido el vicepresidente de la Junta en una atención a medios al participar en el acto de la firma el convenio del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con los responsables de las ocho diputaciones provinciales, que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Juan Marín ha insistido en señalar que la situación sanitaria en Andalucía es preocupante por el incremento de contagios, pero por ahora ese aumento no se está traduciendo en una "presión hospitalaria", si bien ha matizado que por parte de la Junta están "en el día a día", y "con las carnes abiertas", en expresión coloquial, porque el virus se comporta de forma "completamente imprevisible".

Ha detallado que actualmente en Andalucía el nivel de ocupación de UCI por parte de pacientes con Covid se sitúa en torno al 6%, y ronda el 3,5% en lo que se refiere a las camas hospitalarias en general, y ha advertido de que en la Junta están "preocupados por un segmento de edad concreto", el de las personas que tienen entre 40 y 69 años, porque han detectado que hay "en torno a 358.000 andaluces de esta franja de edad que no están vacunados", lo que representa "aproximadamente el diez por ciento de la población de esa franja de edad en Andalucía", según ha comentado.

Ha indicado además que, de ellos, de este porcentaje de personas que han ido ingresando en UCI en las dos últimas semanas, "un 63% son personas que no están vacunadas porque no han querido o porque, en algunos casos, han dicho sencillamente que no podían por otros motivos".

De igual modo, Marín ha revelado que hay "en torno a un 15 o 17 por ciento de ingresos en UCI de personas que habían sido vacunadas" con la pauta completa y "que han vuelto a coger el virus, y en torno a un 13-14% que ya estaban vacunadas con primera dosis, pero no con segunda, y han vuelto a contagiarse".

El vicepresidente ha subrayado que "todo el mundo" del segmento de edad de 40 a 69 años "debería estar vacunado", y por eso desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se está ahora mismo "llamando a todas estas personas que no quisieron vacunarse porque se negaban a ello, o porque no pudieron, para intentar" que se vacunen, porque "ahí sí hay un problema en los ingresos en las unidades de Cuidados Intensivos que no queremos que vaya creciendo", según ha advertido Marín.

"No se puede parar la vacunación"

De igual modo, el vicepresidente ha confirmado que por parte de la Junta se está "insistiendo", a través del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "en este momento no se puede parar la vacunación".

"Estamos al final del camino, podemos llegar a la inmunidad colectiva en agosto si realmente seguimos recibiendo el mismo número de vacunas que hasta ahora, y ya se nos ha comunicado que hay determinadas vacunas de las que vamos a recibir el 50 por ciento", ha comentado el vicepresidente antes de agregar que, "si hay un depósito, un almacén, como parece que hay", de vacunas, "ahora es el momento de distribuir" las mismas entre los territorios, "con el criterio que establezcan" desde el Ministerio "en función del porcentaje de vacunación o del número de personas que quedan" por vacunar, porque "todas las vacunas no sirven para las mismas edades", según ha recordado.

Marín ha incidido en que "ahora es el momento de hacer todo el esfuerzo y volcar" las vacunas "para culminar o, por lo menos, acelerar todavía más el proceso", y ha destacado que Andalucía va "muy por delante del resto de comunidades autónomas" en el ritmo de vacunación, con "una gran parte de la población inmunizada ya con las dos dosis, y casi el 70% con la primera".

Por eso ha insistido en abogar por que desde el Gobierno de España se realice un "esfuerzo en julio y agosto" para llegar a "ese 80 por ciento de inmunidad colectiva que nos dé la tranquilidad para poder empezar en septiembre el curso escolar y todo el mundo regresar a su trabajo en condiciones normales", según ha concluido Juan Marín.