El coordinador general del equipo de campaña del PP de Málaga y candidato al Parlamento andaluz, José Ramón Carmona, ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno en estos tres años y medio "ha batido récords" en inversión educativa, además de apostar por la conciliación.

"Al Gobierno del cambio de Juanma Moreno le avala la gestión realizada estos tres años y medio; hemos batido récords en la inversión destinada a educación, superando por primera vez el 5% del PIB andaluz, y ahora lograremos un gran hito para mejorar la conciliación laboral y familiar", ha sostenido en rueda de prensa en Antequera (Málaga).

Carmona ha valorado la propuesta del Partido Popular para implantar la gratuidad en la etapa educativa de 0 a 3 años, así como la oferta también gratuita de dos actividades extraescolares en Primaria y Secundaria, "con el objetivo de que las familias puedan compatibilizar el horario laboral y escolar, y puedan recoger a los niños a partir de las 17 horas".

"Se trata de medidas pioneras para avanzar en el ámbito de la conciliación, lanzando un mensaje a la sociedad en este sentido, además de garantizar a muchos menores la escolarización en una etapa que es fundamental para su desarrollo", ha explicado.

En este punto, Carmona ha reivindicado que, "en esta campaña, estamos viendo cómo Juanma Moreno es el único candidato que hace propuestas para seguir mejorando la vida de los andaluces, mientras otros partidos están centrados en criticar, mentir y hablar de pactos".

"No se trata de prometer, sino de hacer", ha añadido, abundando en que, "tras años de promesas incumplidas por parte de otras formaciones, desde el PP tenemos la capacidad de seguir cumpliendo con los andaluces". No obstante, ha advertido de que "el próximo 19 de junio no podemos relajarnos, ya que todos los votos son necesarios para lograr una estabilidad y una mayoría amplia que permita a Juanma Moreno seguir construyendo una Andalucía mejor".

En este punto, ha incidido en que se ha "avanzado mucho" en materia educativa, "con una inversión de 164 millones de euros sólo en la provincia de Málaga para acometer 371 obras", incidiendo en que "por primera vez hemos bajado del 20% en la tasa de abandono escolar, casi cinco puntos menos que con el último gobierno socialista".

En Antequera, ha continuado, "hemos comprometido ayudas para la Formación Profesional tanto en el IES Pintor José María Fernández como en Los Colegiales y seguiremos avanzando con mejoras en el CEIP Romero Robledo y en colegios de Mollina y Cuevas de San Marcos, con proyectos en marcha", ha enumerado, "además de seguir trabajando en materia de bioclimatización de los centros y garantizando la libertad de elección de centro por parte de las familias".

"Son medidas pioneras para garantizar una educación pública de calidad y para favorecer la conciliación", ha apostillado Carmona, al tiempo que ha subrayado que seguirán trabajando en esta línea así como bajando impuestos.

"Después de demostrar que bajando la presión fiscal hemos recaudado 1.000 millones de euros más, hemos sumado 280.000 nuevos contribuyentes y 82.000 residentes más en Andalucía, lo que nos ha permitido destinar, por primera vez en la historia de la comunidad, el 5% del PIB a educación y más del 7% del PIB a inversiones en sanidad", ha concluido.