La Fundación Pequeño Deseo, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la Asociación Mamás en Acción, (todas ellas con proyectos a desarrollar en Andalucía) y el Banco de Alimentos de Granada han sido cuatro de las 23 entidades premiadas este año por BBVA Asset Management (BBVA AM) en la quinta Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible.

Con esta iniciativa, BBVA AM reconoce proyectos vinculados a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados dentro de la inclusión social, la salud y la atención a personas mayores y/o dependientes o la protección del medioambiente.

Cada una de estas cuatro entidades recibirá un premio de 35.000 euros que permitirá ayudar y acompañar a niños enfermos ingresados en hospitales de Andalucía y ofrecer servicios domiciliarios de atención y tratamientos especializados a enfermos de ELA, además de reducir la huella de carbono gracias a la generación de energía renovable y el aprovechamiento de alimentos para personas sin recursos.

El fondo de inversión socialmente responsable BBVA Futuro ISR, FI dona anualmente una parte de la comisión de gestión a proyectos solidarios. En las cinco convocatorias solidarias celebradas, BBVA AM ha repartido más de 4,2 millones de euros para la realización de casi 100 proyectos solidarios repartidos por todas las comunidades autónomas. Desde que en 2019 se lanzara la primera convocatoria, Andalucía ha recibido cerca de 550.000 euros en donaciones para la realización de 14 proyectos solidarios en la comunidad andaluza que han impactado de manera positiva, directa e indirectamente, en más de 700.000 personas de toda la comunidad.

La Fundación Pequeño Deseo a través de esta donación, continuará su proyecto para seguir cumpliendo los deseos de 110 niños andaluces diagnosticados con enfermedades crónicas o graves e ingresados en los hospitales de la región. Un representante de la fundación visita al niño para invitarlo a soñar y descubrir su mayor ilusión. Una vez identificado el deseo, la organización trabaja con el médico para confirmar la conveniencia del deseo y lo hace realidad, incidiendo con su realización en el bienestar del niño y su familia.

Con la aportación de BBVA Asset Management, se cumplirán 50 deseos que beneficiarán, también de manera indirecta, a 330 personas como familiares y sanitarios. Asimismo, permitirá financiar el gasto en el personal que lleva a cabo los deseos, los propios deseos materiales y las experiencias. El proyecto se realizará en colaboración con los siete principales hospitales de la región.

BBVA AM permitirá a la Asociación Mamás en Acción, poner en marcha el proyecto para el acompañamiento en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en turnos de 24 horas durante los 365 días del año, de niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos.

Con los 35.000 euros del premio, esta asociación cubrirá el 84% del coste de este proyecto que requiere de un coordinador local en Sevilla, servicios de asesoría, formación de voluntarios y plan de comunicación que hará que los más pequeños convalecientes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío estén acompañados. Los perfiles de niños que se beneficiarán son: pequeños que han sufrido malos tratos, hijos de familias en riesgo de exclusión con enfermedades terminales o crónicas, y niños tutelados que viven en residencias infantiles.

En Andalucía oriental, el premio ha recaído en el Banco de Alimentos de Granada. En concreto, sobre el proyecto medioambiental para la generación de entre 4,2 MWh y 7,18 MWh al mes de energía renovable, lo que evitará los 4.000 kWh de energía no renovable que se estaban consumiendo en la actualidad. Esto facilitará, a su vez, la recarga diaria de un mínimo de cuatro vehículos eléctricos para la recogida y el reparto de alimentos en la capital. Para ello, y gracias a la donación de BBVA AM, esta entidad financiará el 65% de la instalación de paneles solares para el autoconsumo en la nave de Albolote donde se almacenan los alimentos donados

De esta manera, el premio tendrá un doble impacto, medioambiental y social, logrando reducir la huella de carbono tanto por el uso de energías limpias, como mediante la reducción del desperdicio alimentario. Para ello, llevarán a cabo un proceso de recuperación de alimentos que son aptos para el consumo pero que los comercios no pueden poner a la venta. Así, se fomenta el aprovechamiento de los recursos, se ayuda a las personas vulnerables que no tienen acceso a los alimentos y se contribuye a cuidar el medioambiente.

Enfermos de ELA

Además de estas donaciones, Andalucía se beneficiará de otro proyecto premiado en esta edición. En concreto, el proyecto ‘Cerca de ti: Atención personal y vida autónoma para enfermos de ELA y sus familias’, un servicio de atención terapéutica y familiar de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA).

Gracias a la donación de BBVA AM, esta entidad sin ánimo de lucro, en colaboración con las Asociaciones de ELA de Andalucía y Extremadura, ofrecerá servicios domiciliarios de atención y tratamientos especializados a estos enfermos de ELA de estas regiones, para mejorar su calidad de vida.

Programa nacional

En esta edición, BBVA AM ha recibido un total de 207 candidaturas, de las cuales 156 cumplían las bases de la convocatoria. De ellas, el 41% eran proyectos del ámbito de la inclusión social, el 40% de dependencia, salud y mayores, y el 19% de medioambiente.

En total, BBVA Asset Management ha repartido un millón de euros entre los 23 ganadores a través de dos categorías: tres donaciones de 100.000 euros cada una y 20 donaciones de 35.000 euros a distribuir entre 4 proyectos medioambientales y 16 proyectos sociales.