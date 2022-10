El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha renunciado una subvención de 1.035.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía a través del Plan Joven Ahora, que permitiría la contratación laboral de 115 jóvenes del municipio de 18 a 29 años en paro.

El PP de Vélez-Málaga explica que la Junta de Andalucía, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, realizaba esta aportación que el Ayuntamiento debía completar con otros 712.000 euros de las arcas municipales. Sin embargo, con el plan ya aprobado e incluso publicitado, el Ayuntamiento ha renunciado al millón de euros y renuncia a este plan para contratar a jóvenes en paro.

El presidente del Partido Popular de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, ha calificado este hecho de intolerable. "Estamos en manos de un equipo de gobierno que va a gastarse más de 300.000 euros en las fiestas de Halloween; que ha retenido 80.000 euros para un concierto de Omar Montes; que ha pedido ocho millones de euros en un préstamo que nos endeudará durante 15 años para costearse la campaña electoral en vez de llevar a cabo políticas para crear empleo juvenil y renuncia a una subvención de un millón de euros para seguir haciendo populismo y no ocuparse de los problemas reales de los vecinos".

Lupiáñez critica que el Ayuntamiento de Vélez Málaga se negó a acogerse a una ayuda del Gobierno de España para abaratar en un 30% el bono del transporte público, algo que sí han hecho los ocho ayuntamientos de las ocho capitales de provincia de Andalucía, además de cientos de municipios, muchos cercanos a la capital de la Axarquía.

El equipo de gobierno afirma que el consistorio veleño se ha acogido todos los años a este plan de empleo "pero este año la Junta lo ha hecho inviable porque hace que los ayuntamientos tengan que soportar un coste de 800.000 euros para dar salarios dignos, cosa que antes no ocurría y encima ahora tenemos que reservar en los presupuestos otra partida extra para pagar a los funcionarios una subida del 3,5% a los funcionarios".

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha afirmado que la Junta de Andalucía ha hecho inviable este plan porque el Ayuntamiento de Vélez-Málaga tiene un convenio laboral por el que tiene la obligación de pagar determinados salarios. "Nos acogimos a este plan pensando que la Junta de Andalucía subvencionaría el 100% de los salarios o al menos una cuantía importante pero nos hemos encontrado con que este ayuntamiento no puede poner la cuantía correspondiente para hacerle frente. No es la primera vez que ocurre esto ni el primer ayuntamiento de Andalucía que renuncia y de todo los colores políticos. No es una cuestión de colores políticos sino de economía".

Moreno Ferrer ha añadido que a estas alturas del año los presupuestos están prácticamente cerrados. "Además tenemos que hacer frente de manera obligatoria a una cuantía importante para actualizar el salario de los funcionarios y tenemos que hacer frente al incremento de los costes de las obras. Por eso, nos hemos visto obligados a renunciar a este plan de empleo, ya que la subvención de la Junta de Andalucía no exige una cuantía de la que no disponemos".