Más de un millar de personas participaron este lunes, 1 de mayo, en la mayor cata junto al mar del sur de Europa, celebrada entre el Balcón Mirador y la avenida de El Faro de Torrox Costa.

La cita ha puesto el broce final a un puente sin precedentes para la hostelería del municipio, ya no solo en cuanto alojamientos, donde se ha alcanzado el 100% de ocupación por primera vez en estas fechas, sino también para todos los establecimientos de la zona también que se han beneficiado de esta afluencia de visitantes.

La cata ha servido para abrir boca a los asistentes que a su término han aprovechado para dirigirse a los establecimientos de restauración de la zona para concluir la jornada con la gastronomía y los productos típicos de la tierra.

Lagar de Cabrera, vino blanco de Bodegas Dimobe, DO Sierras de Málaga; La Raspa, vino tinto de Bodega Viñedos Verticales, DO Sierras de Málaga; y Dama de la Viña, vino dulce de Bodegas Ucopaxa, DO Málaga, han sido los caldos de los que han disfrutado los participantes en esta degustación en un marco incomparable, a pie de playa, con el Mejor Clima de Europa.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha brindado junto al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, su vicepresidenta segunda, Natacha Rivas; la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Aguas, y las concejalas Sandra Extremera y Ana Pérez en esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Torrox a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo con la colaboración de la marca Sabor a Málaga de la Diputación, en un evento coordinado por Gastronómico.