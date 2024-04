Denuncian la muerte de árboles tras el dragado del río Vélez

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza, GENA Ecologistas en Acción, ha presentado hoy una denuncia ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por el daño tras las obras de dragado del cauce del río Vélez que se han efectuado para obtener material con el que construir defensas para evitar inundaciones en la margen izquierda del río Vélez.

Los ecologistas explican que en 2017, a petición de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UE-2 del Sector de Planeamiento SUPT-12 del PGOU de Vélez-Málaga, en coordinación con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se realizó un estudio hidráulico del tramo final del río Vélez y cómo afectaba a dichos terrenos.

En 2018, añaden, se marcaron las líneas generales para desarrollar medidas de protección para evitar la inundación del núcleo de Torre del Mar y de Almayate, estableciéndose entre otras actuaciones la ejecución de motas o defensas mediante la elevación del terreno en la margen izquierda del río Vélez.

Proyecto

En marzo de 2020, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de acuerdo con la autoridad de la Cuenca Mediterránea Andaluza se redactó el Proyecto Ordinario de Urbanización de Motas en la margen izquierda del río Vélez, para contrarrestar la inundabilidad de Torre del Mar y un nuevo camino de acceso al camping, que sometió a información pública.

Los árboles de las márgenes del río Véles han quedado lejos del nuevo nivel freático. / l.o.

GENA-Ecologistas en Acción alertó entonces de la conveniencia de ejecutar motas también en la margen derecha para evitar un mayor riesgo de inundación y de que si dichas defensas se construían dragando el terreno que se forma lentamente por los desvíos o las variaciones en el curso del río Vélez, podría tener efectos negativos en la biodiversidad de las márgenes fluviales.

Daños

Y así ha sido, según la organización ecologista. GENA Ecologistas en Acción denuncia que el dragado del tramo del cauce del río Vélez desde El Capitán hasta el viaducto de la N-340, ha sido de una intensidad considerable, rebajándolo en una altura variable de entre uno y tres metros respecto el cauce primitivo.

Añaden que este rebaje del cauce ha provocado una desconexión más o menos importante entre la vegetación de la ribera y el aluvial, lo que alejó el aparato radicular de los álamos blancos (Populus alba) y otros árboles, como eucaliptos respecto del nuevo nivel de la capa freática del acuífero detrítico del río Vélez.

GENA denuncia que el cauce del río Vélez ha bajado entre uno y tres metros. / l.o.

Como consecuencia de ello, y más tras los efectos de la sequía, los álamos afectados han ido perdiendo vitalidad hasta morir, como ha sucedido en el tramo de río comprendido entre El Capitán y el viaducto de la N-340. Los ecologistas sostienen que los árboles no han muerto únicamente por la sequía porque en los tramos del río donde no se ha rebajado el cauce no se ha producido la misma mortandad que en dicho tramo.

Por ello, GENA Ecologistas en Acción pide restablecer el caudal ecológico que permita el arrastre de aluvial hasta la desembocadura, la elevación del nivel freático, así como un plan de forestación de las márgenes del río, para recuperación de las zonas de vegetación que existían a ambos márgenes del río.