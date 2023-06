Rincón de la Victoria celebra la Feria de la Cultura con más de cuarenta actividades durante el viernes 9 y el sábado 10 de junio. Organizada por el Círculo Cultural Bezmiliana y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, esta cita ofrecerá talleres, charlas, conciertos, teatro, además de otras actividades enfocadas a todos los públicos.

Así lo han explicado el alcalde en funciones de Rincón de la Victoria, Francis Salado, el concejal de Turismo en funciones, Antonio José Martín, el diputado de Cultura de Diputación, Manuel López Mestanza y la presidenta del Círculo Cultural Bezmiliana, Silvia Vega.

"Será una fiesta que abarca la literatura, la fotografía, la pintura, la música, la artesanía, las artes escénicas y la especial relación que la cultura y el mar tienen en común. Serán dos días intensos de actividades y oferta cultural para todos los que viven en Rincón de la Victoria con dos zonas en la plaza de la Constitución y en la plaza Al-Ándalus", ha explicado Salado.

El alcalde confía que este evento perdure en el tiempo y pueda mantenerse como otros que comenzaron años atrás en el municipio.

Durante estos dos días habrá talleres, charlas, mesas redondas, lectura de cuentos, conferencias, tertulias, conciertos, espectáculos de magia, actividades gastronómicas, y otras muchas actividades enfocadas a todos los públicos.

El edil Antonio José Martín ha destacado que este evento se suma al Concurso Tradicional de Verdiales, Semana Cultural de Bernagalbón, Festival de Títeres, el Festival de la Comedia, La Zarzuela, El Festival de Música Internacional de la Cueva del Tesoro, Festival Flamenco Puerta de la Axarquía, que se organizan cada año en el municipio.

De igual forma, el diputado de Cultura en funciones de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, resaltó la importancia del apoyo a este tipo de actos en los 103 municipios. "Es importante que la Diputación se implique en eventos como este. Rincón de la Victoria siempre ha tenido mucha sensibilidad no solo cultural sino también para recuperar su Patrimonio Histórico que es mucho e importante".

Programación

Por su parte, la presidenta del Círculo Cultural Bezmiliana incidió en que “la programación es muy variada y tiene una enorme calidad. Espero que llegue para quedarse”, dijo Vega.

La apertura de la Feria de la Cultura de Rincón de la Victoria tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza de la Constitución aunque habrá actividades desde las 11.00 horas hasta las 22.30 horas tanto el viernes 9 como el sábado 10 de junio.

La programación, que se puede consultar en el enlace https://rinconcultural.net/feriacultura/ incluye conciertos de la banda escuela Little Big Band, The chicken in the Kitchen, Paula Sarasvati, Rokspell, y Wasabi Cru; espectáculos de magia y circo; así como talleres literarios, de fotografía, de barro, y mucho más.