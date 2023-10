El PSOE llevará ante la Fiscalía por delitos de odio al concejal del PP, Salvador Escudero, que comparó a los migrantes llegados de Canarias con animales, en unas declaraciones realizadas a la emisora de radio municipal.

"Cualquier partido democrático no tardaría ni un segundo en cesar a cualquier miembro de su organización por unas declaraciones tan deleznables, racistas y xenófobas", ha afirmado la portavoz del PSOE y diputada nacional Mari Nieves Ramírez, en una rueda de prensa. "Estas declaraciones tienen el beneplácito del alcalde Óscar Medina, puesto que en estos momentos, a día de hoy, en esta hora, todavía no lo ha cesado en su cargo y en su responsabilidad por sus declaraciones", ha añadido Ramírez.

La portavoz del PSOE afirma que el concejal dice claramente que "parecen que vienen aquí a robar coches o incluso que van a contagiar el tifus, como ya han hecho en Canarias, palabras que han sido desmentidas por el gobierno de Canarias. Yo creo que estas declaraciones no tienen cabida en un Estado democrático y menos en Torrox”, expresa Ramírez.

Mari Nieves afirma que con declaraciones como esta el PP utiliza la crisis migratoria para ir contra el gobierno de Pedro Sánchez, "sin ningún tipo de escrúpulos, en vez de apelar a la calma y a la tranquilidad, y no estar permanentemente con el mechero incendiando las calles", explica.

Responsabilidad

La portavoz del PSOE ha añadido que "el alcalde de Torrox, Óscar Medina, también ha hecho declaraciones cuestionando todo el proceso, pero en este caso ha sido el concejal del PP Salvador Escudero el que ha tenido el exceso verbal". Mari Nieves Ramírez ha recordado que Cruz Roja se está encargando de gestionar esta crisis en la provincia de Málaga, una crisis migratoria en la que el Gobierno de Canarias ha pedido ayuda al Gobierno de España y en la península tenemos que ser solidarios, garantizando los derechos humanos a estas personas".

El PSOE pide a la presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro, y al presidente del Partido Popular de Andalucía, a Juanma Moreno, que cesen de inmediato a este concejal.

Mari Nieves Ramírez ha añadido que "estas declaraciones son inaceptables y no podemos tolerarlas. Van en contra de la dignidad de las personas y no podemos permitirlo. En el PSOE vamos a continuar contándole a la gente lo que está pasando, sin bulos, sin mentiras, sin crispar el ambiente, y construyendo una sociedad donde no tenga cabida ni la discriminación, ni comentarios racistas y xenófobos".

Disculpas

Por su parte a última hora de anoche, el concejal de Cultura y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, expresó sus más sinceras disculpas, tanto a los vecinos del municipio como a las personas que llegan de fuera de manera temporal o permanente, por unas declaraciones realizadas en la radio municipal sobre la llegada de migrantes a la localidad y que calificó de desafortunadas.

"Soy consciente de la gravedad de unas palabras que en ningún caso representan al municipio de Torrox, siempre solidario y acogedor; del mismo modo que tampoco representan al Ayuntamiento ni a la Corporación municipal, que a lo largo de los años se han mostrado colaboradores y a la altura de las circunstancias en la acogida de personas de cualquier parte del mundo", ha manifestado el edil.

Escudero se ha dirigido a los subsaharianos que han llegado estos días a Torrox, a quienes ha pedido "perdón de corazón por abordar en estos términos un tema tan serio como la inmigración", y afirma que su única intención era señalar la necesaria colaboración entre instituciones para garantizar una organización lo más óptima posible del dispositivo de ayuda humanitaria, sin cuestionar en ningún caso la naturaleza del mismo o de las personas a las que va dirigido.

El concejal ha insistido en que, "como servidor público, siempre trato de poner el foco en la atención a las personas, independientemente de su origen, por eso, lamento profundamente este análisis superficial y a todas luces desafortunado sobre la llegada de migrantes a Torrox y que en ningún caso me representan".

