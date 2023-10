Los municipios del litoral no dejan de mostrar su preocupación por la falta de recursos hídricos que padecen desde hace varias campañas. En pleno otoño, fuera de la temporada estival, no dejan de aprobar medidas de concienciación. Nada de llenar piscinas o de lavar el coche con agua potable, o habrá sanciones en caso de potencial irresponsabilidad. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria es el último que se ha unido a la lista, con un bando donde se advierte de las consecuencias de no hacer un uso racional de tan preciado suministro.

Con embalses como el de la Viñuela al 7,7% de su capacidad y el conjunto de pantanos de la provincia, de media, por debajo del 20%, la situación es crítica. Las últimas lluvias no han dejado cantidades que alivien el panorama. Recordemos que hace sólo unos días la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental acordaba de manera conjunta y solidaria una serie de medidas, a instancias de la Junta de Andalucía, para ahorrar un 20% de todo su consumo. Racionalizar más la demanda En el caso del Consistorio rinconero, en la Costa del Sol oriental, se señala la necesidad de «intensificar la racionalización de la demanda, la reducción o eliminación de fugas en redes y agua regenerada para usos urbanos». El alcalde, Francisco Salado (PP), abunda en «que no hay mayor prioridad que la de hacer frente a los efectos de la sequía y a la optimización de los recursos hídricos. Tenemos que seguir trabajando en la concienciación, pero también con más inversiones, como vienen haciendo el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, para luchar contra los retos que nos plantea el cambio climático». «En la alarmante situación de sequía en la que nos encontramos, y la obligación que tenemos todos de hacer un uso solidario del agua para garantizar el suministro», apostilló el edil de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz (PP). Rincón de la Victoria ya tenía adoptadas, como el resto de municipios de la comarca axárquica, una serie de limitaciones urgentes, dentro del marco de la situación excepcional de emergencia por la sequía. Pero a juicio de este concejal «continúa siendo insuficiente, puesto que las últimas precipitaciones no han paliado de ningún modo la falta de agua». Este municipio considera que otras localidades deberían seguir su ejemplo, al trabajar ya «desde años con actuaciones para el control de los recursos hídricos», a través de la empresa concesionaria de la gestión urbana del agua, en su caso Hidralia, «con la modernización de los sistemas para la mejora del uso del agua». Y argumenta el propio Consistorio que, a través de la transformación digital, «se ha dado respuesta eficaz y sostenible a la necesidad de adaptación que exigen las condiciones que impone el cambio climático en la gestión de los recursos hídricos», tal y como ha informado en un comunicado.