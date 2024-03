Navarro insta a los jóvenes a rebelarse y "no normalizar las prácticas anticonstitucionales de Sánchez"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha instado este sábado a los jóvenes "a rebelarse y no normalizar las prácticas anticonstitucionales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está llevando a cabo en España".

Así, en Rincón de la Victoria (Málaga) junto al presidente local del PP, Francisco Salado, donde han asistido al Congreso local de NNGG que ha elegido a Nacho Cuadra como nuevo responsable en sustitución de Alba Ortiz; Navarro ha destacado "el trabajo" que viene realizando la Junta de Andalucía "para ofrecer más oportunidades a los jóvenes", a los que ha pedido que "no normalicen el deterioro de nuestra democracia y de nuestras instituciones que el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en marcha".

"No podemos normalizar lo que está sucediendo hoy en España, porque no es normal", ha insistido Navarro, al tiempo que ha reclamado a los jóvenes de NNGG que "salgan a la calle a demostrar que si hay un partido y una organización juvenil que defiende la Constitución, que defiende el Estado de derecho y que defiende España, ese es el Partido Popular y Nuevas Generaciones".

Críticas a Pedro Sánchez

La presidenta provincial del PP ha afeado que el Gobierno ni siquiera "haya intentado tener el presupuesto por intereses partidistas, por intereses particulares de un señor que se llama Pedro Sánchez, cuyo único interés es mantenerse en el sillón a costa de lo que sea" y al que ha acusado de "crear brechas" entre los jóvenes españoles.

"Lo está haciendo de dos maneras. Primero, con los ataques a nuestra Constitución y a sus principios fundamentales, como es el principio de igualdad y el derecho a ser iguales ante la ley. Pero también con ausencia de voluntad política para hacer cosas como un presupuesto", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "ni siquiera lo ha intentado, ha dado la batalla por perdida".

Navarro ha considerado que lo mínimo que se esperaba era que esa amnistía "fuera a cambio de unos presupuestos con los que también el resto de los territorios, además de Cataluña, pudiéramos incorporar proyectos e inversiones importantes para nuestro desarrollo, nuestro progreso y nuestro bienestar. Y no lo han hecho. Han dado la batalla por perdida antes de empezarla".

Así, ha manifestado que en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados "no vienen inversiones para Málaga como la del tercer carril en la zona este para que nuestros jóvenes puedan llegar a tiempo a la Universidad o a su puesto de trabajo" y ha agregado que si este año no hay presupuesto "no se invertirá ni en vivienda ni para luchar contra la sequía al mismo nivel que lo está haciendo la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos y tampoco para tener un refuerzo de nuestras plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil o arreglar nuestras playas".

"Tampoco se cuenta con políticas que incrementen las oportunidades para los más jóvenes pese a que España lidera la tasa de paro juvenil de Europa, duplicando la media de la UE", ha advertido.

En este punto, ha incidido en que "esta es la política de Pedro Sánchez para los más jóvenes. Nula. Tener a más de la mitad de la población joven condenada al fracaso escolar, al desempleo, a la falta de oportunidades para emanciparse no llevando a cabo políticas de vivienda seria. Todo eso afecta y condena a los jóvenes de hoy y a los del mañana", ha enfatizado.

Navarro ha recordado que con el PSOE en la Junta de Andalucía "el paro juvenil llegó a superar el 60% y en cinco años el Gobierno de Juanma Moreno ha rebajado en diez puntos esa tasa".

"No nos conformamos. Estamos trabajando de forma intensa y concienzuda para que los jóvenes andaluces tengan oportunidades en nuestra tierra y no se vean abocados a huir a otras tierras de España y de Europa buscando las oportunidades", ha subrayado.

En este sentido, ha enumerado los "avances" en reducción de la tasa de abandono escolar, "las 42.000 nuevas plazas de Formación Profesional en la provincia malagueña y la apuesta sin precedentes por la FP Dual, el incremento de profesionales docentes o el aumento de la inversión en Educación".

Vivienda

De igual modo, ha aludido a "las políticas de vivienda a precios asequibles para los más jóvenes que está impulsando el Gobierno de Andalucía", y ha citado, entre otras, el ofrecimiento de suelos a promotores, los avales hipotecarios para menores de 35 años o la modificación de los módulos de VPO para que haya más perfiles que puedan optar a ellas.

Navarro ha hecho hincapié también en que "ha sido el PP el que ha impulsado la tarjeta joven de transporte, que permite también descuentos entre el 20 y el 100% del viaje para los jóvenes así como un Plan Estratégico de Juventud ya que el anterior estaba caducado desde 2014, lo que resume perfectamente la apuesta socialista por los jóvenes".

Por todo ello, la presidenta provincial ha felicitado al nuevo presidente de NNGG de Rincón de la Victoria, Nacho Cuadra, y ha destacado "el papel" que desempeñan los más jóvenes "para construir la sociedad que queremos".

En ella, ha subrayado, "debe prevalecer la igualdad territorial y de todos los españoles ante la ley y por eso es importante que los jóvenes trabajen también por apuntalar los principios de igualdad y de libertad ante los ataques del Gobierno de Sánchez a la Constitución y al Estado de derecho", ha concluido.