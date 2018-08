Estepona amplía hasta el 31 de octubre el pago en voluntaria del IBI y la basura

El Ayuntamiento de Estepona ha ampliado el periodo de pago en voluntaria de los recibos de la basura y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 31 de octubre. El concejal delegado del área de Hacienda, Manuel Aguilar, explicó que este año habrá una reducción de un 15 por ciento de la tasa de basura en todos los recibos y que ya está abierto el plazo para solicitar la exención del pago de esta tasa para desempleados de larga duración y jubilados.

Los pensionistas bonificados en años anteriores y cuyas circunstancias económicas y familiares no hayan variado volverán a ser eximidos este año sin que tengan que presentar de nuevo la documentación.

Los interesados en solicitar la exención del recibo de la basura tendrán hasta finales de octubre para presentar su solicitud. Respecto a los requisitos, los pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad han de justificar que sus ingresos y los de los familiares con los que conviven en su vivienda no superan el 2,5 del importe en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Si el jubilado vive solo, los ingresos no deben superar el 1,5 del IPREM. En cuanto a las personas desempleadas, se eximirá de la tasa de basura a los que acrediten que se encuentran en situación de paro laboral por un tiempo superior a seis meses al año, y justifiquen que los ingresos familiares brutos no superan el 2,5 del IPREM. La documentación debe entregarse en el Registro General.

Aguilar recordó que a la reducción de la tasa de la basura se suma la disminución del IBI, que acumula una reducción de un 17 por ciento desde 2012. El edil del área económica indicó que el equipo de gobierno ha rebajado ya una veintena de impuestos para ayudar a las familias y colectivos más vulnerables.

Además, se ha rebajado el 95 por ciento del IBI a los locales propiedad de entidades sociales, culturales o que fomenten la defensa del patrimonio histórico o el empleo y también se ha eliminado la tasa de licencia de apertura para un total de 35 actividades, lo que ha facilitado la creación de nuevos negocios en el municipio.

Aguilar también destacó la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la actividad industrial de los polígonos, la rebaja de un 69 por ciento en la plusvalía para así facilitar la compraventa de inmuebles y de un 98,5 por ciento en el caso de herencias. Por otro lado, se ha eliminado la obligación del pago de la plusvalía para aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios o desahucios; y se ha rebajado a la mitad las cuotas de matrícula y servicio de comedor de las guarderías municipales para las unidades familiares en circunstancias especiales.