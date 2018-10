La Plataforma exige al Gobierno pronunciarse sobre el tren litoral

La Plataforma por el Tren Litoral en la Costa del Sol lamentó ayer que desde que el pasado mes de junio se produjera el cambio en el Gobierno central han intentado «sin éxito que se concrete la posición del nuevo ejecutivo ante esta infraestructura, largamente reivindicada en la provincia».

«Una vez más vuelve a producirse lo que ya es una constante histórica para el Tren Litoral de la Costa del Sol, independientemente del grupo político que tenga la responsabilidad de gobernar; buenas palabras de apoyo por parte de todos, pero pocos hechos reales para que la infraestructura sea una realidad», afirman en un comunicado.

En este punto, recuerdan que no han pasado ni diez meses desde que el PSOE presentara una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, a un Gobierno entonces en manos del Partido Popular, instando a que se atendiera a esta «necesaria infraestructura de forma urgente» y criticando «la escasa apuesta presupuestaria que el Gobierno había establecido para el 2018», aunque «en los cuatro últimos meses, cuando ya son responsables de poder cambiar esta realidad y no han actuado».

La portavoz de la Plataforma, Violeta Aragón, no quiere culpar a un grupo político en concreto: «Es una situación pendular en la que todos critican cuando no están en el Gobierno, pero cuando les toca mover ficha se hace el silencio».

«Estamos convencidos de que los diputados de todos los grupos parlamentarios que representan nuestra provincia son conscientes de la imperiosa necesidad que Málaga tiene de resolver los problemas de movilidad en la Costa, y que apuestan por el Tren Litoral, tal y como demostraron firmando un manifiesto conjunto en este sentido», afirma Aragón.

Sin embargo, «no tiene ningún valor, si no son capaces de conseguir la apuesta presupuestaria necesaria para ejecutar la obra», sentencia la portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral