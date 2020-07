"Tenemos que acercar al ciudadano la política para devolverle credibilidad"

Así analiza su primer año al frente de uno de los consistorios con mayor territorio y diversidad demográfica.

Josele González se convirtió en alcalde de Mijas el 5 de julio del pasado año, gracias al apoyo que sumaron a los ocho votos de su grupo los seis de Cs. Así el PP volvió a quedarse como principal grupo de la oposición, pese a que había vuelto a ser la fuerza más votada, con un escaño municipal más que el PSOE. En esta entrevista, quien fuese taxista, administrativo o socorrista antes de dedicarse por entero a la política local destaca retos y logros en estos últimos 12 meses, sin olvidar lo que ha supuesto para el Ayuntamiento mijeño la actual pandemia.



Este mandato va a estar condicionado por la actual crisis sanitaria, ¿qué proyectos serán difíciles de ejecutar en función de la prioridad que marca la asistencia a quienes perdieron empleos o sus propias empresas?

Este ha sido un año muy complejo y, pese a que desde la Administración Local no hemos parado, sí es cierto que la prioridad de estos meses ha sido dar una pronta respuesta a las necesidades de quienes peor lo están pasando y reforzar en todo momento la limpieza y seguridad para velar por la salud de los mijeños y mijeñas. Hemos realizado un gran esfuerzo por impulsar todo tipo de medidas, adaptando el presupuesto municipal y movilizando 140 millones para el denominado Plan Mijas 20-21. Un Plan a corto, medio y largo plazo en el que hemos declarado ilimitada la partida dedicada a Servicios Sociales e incrementado la inversión en materia de ayudas a colectivos más vulnerables; la creación de una línea de ayudas a empresas y autónomos de 12 millones de euros; un plan de obra pública por valor de más de 100 millones que abarca también el próximo año y con el que se prevé se puedan crear 2.500 puestos de trabajo en los próximos meses o reforzado el plan de empleo local Renta Básica. Pero vamos a seguir trabajando como el primer día por seguir impulsando grandes proyectos para nuestra ciudad y mejorar las infraestructuras y servicios a disposición de nuestros vecinos.

Fueron pioneros en las ayudas municipales a autónomos en la provincia tras decretarse el estado de alarma. ¿Qué importancia tiene esta medida?

Desde el gobierno local hemos realizado un gran esfuerzo para poder poner en marcha esta medida histórica en la ciudad para respaldar a nuestras empresas y autónomos. Estos 12 millones de euros buscan no sólo la reactivación de la economía local a la mayor brevedad sino también la creación y el mantenimiento del empleo en la zona. Tenemos que destacar además que se trata de ayudas directas que pueden llegar hasta los 6.000 euros, en función del número de trabajadores que tenga la empresa. Hemos recibido más de 1.500 solicitudes ya y que esperamos puedan comenzar a abonarse en las próximas semanas. La situación económica con unas cuentas saneadas es muy importante para poder ejecutar este tipo de medidas.

¿Está satisfecho del grado de responsabilidad de la oposición respecto a la forma de paliar la crisis económica derivada de la pandemia?

Desde el primer minuto hemos intentado contar con la colaboración de todas las fuerzas políticas, de hecho fuimos de los primeros en celebrar plenos telemáticos durante la pandemia, otros municipios ni tan siquiera los han celebrado y hemos mantenido una comunicación fluida y directa con todos los representantes. Ahora más que nunca es momento de sumar, es por ello que además se ha puesto en marcha una mesa de reactivación con todos los grupos.

¿Es ahora más urgente que nunca mejorar la atención sanitaria en Mijas y Fuengirola?

El Hospital de Mijas es una reclamación histórica que se hace más latente ante crisis como esta. La construcción de un hospital en la zona vendría a dar cobertura a más de 200.000 personas y quitaría presión sobre los centros de atención primaria que en épocas como el verano se ven saturados al tener que dar cobertura a una población que se triplica. En noviembre del año pasado aprobamos en pleno la propuesta para solicitar a la Junta que se pronuncie sobre la idoneidad de los terrenos para albergar un equipamiento sanitario de 54.100 metros cuadrados en Las Lagunas. Este ofrecimiento fundamental para seguir avanzando en el proyecto, ya que de ser aceptado conllevaría la modificación del PGOU. A día de hoy no hemos tenido respuesta alguna, pero por nuestra parte no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a seguir reclamando algo que es de absoluta necesidad y prioridad para el pueblo de Mijas.

¿Cuál es el principal reto que tiene como alcalde para los próximos tres años?

El principal reto sin lugar a dudas es devolver el protagonismo a la gestión política y no a las diferencias entre partidos o socios de gobierno. La estabilidad trae de la mano el trabajo y las soluciones a los grandes problemas de la ciudadanía. Ser alcalde de mi pueblo donde nací y crecí es y será el mayor honor de mi vida por lo que tengo muy claro que en estos tres años pese a la crisis del Covid-19 debemos hacer un sobreesfuerzo para seguir transformando nuestra ciudad e impulsar la Mijas del mañana, acercar la política al ciudadano, escuchar, responder y atender sus demandas. Solo en ese camino devolveremos algo de credibilidad a la labor política hoy en día tan denostada.

¿Cómo ha evolucionado el trabajo de su formación respecto a Ciudadanos desde aquel momento en el que acordaron un primer acuerdo de gobierno?

Desde el momento en que fui elegido alcalde el pasado 5 de julio tenía muy claro que una de las prioridades de este mandato debía ser la de dar estabilidad a la localidad y fijar unas bases sólidas de trabajo basadas en el proyecto de ciudad que nuestros vecinos demandan y merecen. Apenas dos semanas después del pleno de constitución de la corporación sellamos el acuerdo de gobierno para trabajar de forma conjunta por y para nuestro pueblo, eso es lo fundamental, y creo que ese objetivo conjunto se ha visto reflejado en la gestión que hemos realizado de la emergencia sanitaria del Covid-19 que nos ha tocado vivir. Hemos sido pioneros en muchos aspectos y hemos sabido reaccionar a las adversidades escuchando a nuestros vecinos y poniendo todos los recursos disponibles a su disposición. Ambas formaciones hemos dejado a un lado las siglas políticas, sin perder nuestra identidad, rehuyendo del enfrentamiento en el que algunos se empeñan en meternos, para priorizar el bienestar de las personas. Eso es fundamental, tener un proyecto en común en el que Mijas y sus habitantes sean protagonistas.

Son líderes en turismo residencial y en cuota de británicos empadronados, ¿qué espera tras el Brexit?

Hemos seguido muy de cerca en todo momento la evolución del Brexit, estando en constante contacto con asociaciones como Brexpats in Spain o el Consulado británico y realizando todo tipo de charlas y mesas informativas para atender las dudas generadas ante un proceso que ha sido largo y en muchas ocasiones muy confuso. Pese a todo nuestra ciudad ha conseguido seguir generando confianza para que ese turismo residencial no se pierda, así como para que aquellos británicos que eligieron nuestra ciudad para vivir no emigren de nuevo a Reino Unido. Son muchos los residentes que abrieron negocios y han echado raíces en nuestra ciudad que siempre se ha caracterizado por su multiculturalidad, y por nuestra parte vamos a seguir apostando para que así sea.

Acerca del turismo residencial y del urbanismo, ¿qué opina del nuevo marco legislativo de la Junta para agilizar nuevos desarrollos? Su partido lo ha recurrido en instancias superiores.

Creo que las prisas no son nunca buenas consejeras, máxime cuando hablamos en términos de ordenación urbanística, la desregularización absoluta de procedimientos urbanísticos abre una serie de puertas que será complicado cerrar en el futuro y cuyas consecuencias en mayor medida podemos acabar pagando los ayuntamientos. Creo que la mal llamada Ley de Impulso a la Sostenibilidad de Andalucía, de sostenibilidad solo tiene el nombre. En cualquier caso la responsabilidad final recaerá en cierto modo en los ayuntamientos y en Mijas tenemos todavía mucho que aprender de los errores del pasado, del urbanismo depredador y espero que desde la Junta, Moreno Bonilla no acabe cayendo en esos errores.

¿Cuál es la Mijas que usted ya imagina y está por llegar?

Somos un diamante en bruto, que debemos pulir sin prisa, para seguir avanzando en servicios y en infraestructuras que consoliden la población. Debemos seguir trabajando y generar oportunidades para que los hijos de los mijeños no tengan que marcharse.



«Nada genera más satisfacción que una gestión útil para tu pueblo»



¿Cuáles son las iniciativas de las que se siente más orgulloso como regidor desde que hace un año inició su andadura?

La gestión de la crisis del Covid-19 nos ha puesto a prueba como gestores de una situación sin precedentes. El poner en marcha medidas rápidas y eficaces como suprimir tasas a quienes peor lo están pasando, impulsar ayudas de hasta 6.000 euros a autónomos y pymes o adquirir en un momento complejo 180.000 mascarillas para repartirlas entre la población cuando no había material sanitario en toda España para repartirlas casa por casa creo que reconcilian a la población con la gestión pública. Creo que no hay nada que genere mayor satisfacción que sentir que estás impulsando una gestión útil y que verdaderamente llega a las preocupaciones de los vecinos de tu pueblo.

Comparte parentesco directo con su homóloga en Alcaucín. Seguro que hay alguna conversación confesable sobre vuestro día a día.

Ágata González es una gran alcaldesa y ha demostrado en muy poco tiempo su compromiso con su pueblo. Superar una moción de censura, gestionar una pandemia en un municipio pequeño con escasos recursos sin lugar a dudas curten y te permite crecer políticamente. Unas semanas antes de las elecciones, coincidimos en un pleno de la Diputación en Alcaucín, y nos deseamos suerte. No lo tuvimos fácil, pero fuimos casualmente apoyados por el mismo partido político.