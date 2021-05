El Partido Socialista ha propuesto al Gobierno de la Junta de Andalucía que estudie las ayudas que permitan impulsar la actividad del parque de atracciones Tivoli World, actualmente cerrado y en concurso de acreedores, igual que se ha hecho en otras infraestructuras de forma similar.

"Entendemos que es la mejor fórmula para que la administración concursal facilite la apertura del parque de atracciones este verano", después de que el administrador concursal haya emitido un informe en el que afirma que las instalaciones son rentables.

Así se lo ha manifestado el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, a los trabajadores de Tivoli World en un encuentro que ha mantenido con el comité de empresa del parque de ocio, junto al alcalde socialista del municipio, Víctor Navas, y al parlamentario andaluz Javier Carnero.

Ruiz Espejo ha recordado que esta infraestructura inició su andadura en 1972 "y, rápidamente, se convirtió en un atractivo del ocio de la Costa del Sol y de toda Andalucía", por lo que expresó "el total apoyo socialista para la continuidad de sus puestos de trabajo y para la apertura de esta temporada del parque de atracciones".

"Si el ayuntamiento de Benalmádena está al lado de la apertura, si lo está el comité de empresa, debe estarlo la sociedad en Málaga y Andalucía y las fuerzas políticas debemos trabajar para garantizar su continuidad", ha afirmado Ruiz Espejo.

"Tivoli World es un proyecto que trasciende a la provincia; es un referente para el turismo familiar y de espectáculos, no podemos dejar pasar la oportunidad para defender la continuidad de este parque y que se garanticen los puestos de trabajo que dependen de forma directa e indirecta", ha añadido.

Ruiz Espejo ha explicado que el PSOE ha presentado una iniciativa que espera que se debata en la próxima comisión de turismo del Parlamento de Andalucía "en la que pedimos el apoyo para Tivoli World; queremos que sea un apoyo unánime de todas las formaciones políticas con representación para que estemos todas al lado de la viabilidad de este parque", ha expresado.

"La experiencia que tenemos con esta pandemia hace que no podamos renunciar a ningún proyecto clave dentro del turismo y no podemos abandonar a su suerte a Tivoli World", ha concluido.

En este mismo sentido se ha pronunciado el alcalde socialista de Benalmádena, Víctor Navas, que ha destacado la necesidad de trazar una estrategia para la continuidad de Tivoli: "Estamos muy preocupados sobre su futuro y hoy queríamos lanzar una mensaje de unidad, el PSOE está con los trabajadores de Tivoli", ha expresado.

El alcalde de Benalmádena ha pedido al resto de la sociedad que "que se posicione con estos trabajadores y con la continuidad del parque; Tivoli es viable, es un icono de la Costa del Sol y no tenemos información por parte de quiénes son ahora sus propietarios". Por eso, ha reclamado "certeza y conocer cuál es el proyecto empresarial para buscar una salida a corto plazo para que más de un centenar de puestos de trabajo puedan seguir adelante durante los próximos meses de verano", ha añadido.

"Seguiremos trabajando en contra del cierre de Tívoli y vamos a seguir luchando para que una actividad de ocio que lleva en Benalmádena casi 50 años siga generando empleo y riqueza para seguir siendo el parque de la Costa del Sol", ha concluido.

El responsable de UGT Sergio Deoses ha agradecido el apoyo del PSOE a los trabajadores de Tíivoli. "Seguimos reivindicando que es viable; la plantilla necesita tener certeza de la empresa sobre si se va a abrir o no en este verano para no dejar a 90 familias en la incertidumbre que no tienen prestaciones, además del impacto a los empleos indirectos", ha expresado.