Sindicatos y partidos políticos han apoyado este viernes a trabajadores de Tívoli en una marcha contra el cierre del parque de atracciones ubicado en Benalmádena y para reivindicar su apertura.

Así, la secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, ha señalado a los periodistas que es necesario que el parque se abra "para mantener los puestos de trabajo y este icono del turismo de la Costa del Sol".

Ha considerado "imprescindible" que el propietario Tremon "tome conciencia y que sepa que estamos de acuerdo en que pueden convivir la intención de hacer un parque de viviendas y comercial con el Tívoli".

Asimismo, ha instado a la Junta de Andalucía a "que se posicione de una vez por todas al lado de los trabajadores" y a que le diga a Tremon "para ponerle claro que Tívoli no se puede cerrar ni ahora ni en el futuro". "Seguimos luchando por los puestos de trabajo", ha incidido.

El responsable de hostelería y Turismo de UGT Málaga, Sergio de Oses, por su parte, ha lamentado la situación "dramática" de la plantilla y de sus familias y ha reivindicado que Tívoli "es un reclamo para la Costa del Sol y no podemos permitir que se pierda".

"Siempre hay opciones para que siga abierto y Tremon tenga oportunidad de poder hacer con el resto de terrenos algún proyecto urbanístico, pero todo pasaría por una continuidad del parque a largo plazo", ha manifestado De Oses a los periodistas.

También ha insistido en que el Gobierno andaluz "debe posicionarse de una vez, dando un mensaje de solidaridad para con los trabajadores y dando un mensaje a Tremon de que aquí no se puede hacer nada si Tívoli no sigue abierto". "Esto no es solo de Benalmádena, es un reclamo más para Andalucía", ha puntualizado.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador andaluz de IU, Toni Valero, también ha participado en la manifestación para mostrar su apoyo a la plantilla "porque es fundamental que un emblema para la Costa del Sol como este parque de atracciones siga funcionando a pleno rendimiento y que se evite una operación especulativa".

"De nuevo la cultura del pelotazo aterriza en la Costa del Sol, y lo hace con la intención de acabar con una infraestructura turística estratégica y dejar a la comarca más desguazada y desprotegida frente a la lacra del desempleo", ha lamentado.

Así, ha coincidido con los sindicatos en que el Gobierno andaluz "tiene que enviar un mensaje claro y legislar de manera efectiva y contundente para evitar este pelotazo y que no se cierre Tívoli". "Vamos a apoyar a los trabajadores hasta el final, esta lucha no es exclusiva de la plantilla del parque, concierne a toda Benalmádena y a toda la Costa del Sol", ha puntualizado.

Para ello, Valero ha asegurado que van a presentar diversas iniciativas ante el Parlamento, porque "el Gobierno andaluz no puede mirar para otro lado, como ha hecho en otros conflictos; tiene que arremangarse e implicarse".

El diputado en el Parlamento de Andalucía y coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, ha advertido de que no van a permitir "que se especule con los derechos laborales de más de 150 empleados directos de Tívoli, ni con la industria turística malagueña". "Este parque de atracciones es viable económicamente y no puede acabar convertido en la moneda de cambio de unos empresarios sin escrúpulos que quieren dar el pelotazo en una operación urbanística de libro", ha dicho.

"Todas las administraciones públicas, con la Junta de Andalucía a la cabeza, tienen que ir al unísono para defender nuestras infraestructuras y los emblemas turísticos, como es el caso de Tívoli World, que generan empleo y fortalecen nuestro destino. Junto a la acción política e institucional que hemos puesto en marcha, llamamos a la movilización social para que quede bien claro que Tívoli no puede cerrarse y que con el empleo del turismo que genera la Costa del Sol no se juega", ha sentenciado.

Junto a Valero y Ahumada, otros cargos públicos y dirigentes de la coalición de izquierdas se han sumado a la protesta, entre ellos, la portavoz de la confluencia de IU y Podemos en la Diputación de Málaga, Teresa Sánchez; la concejala de IU en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena, Elena Galán, y el coordinador local de IU en Benalmádena, Enrique Pablo Centella.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que ha asistido a la concentración junto al alcalde, Víctor Navas; el coordinador del Gabinete Parlamentario, Javier Carnero, y otros socialistas, ha mostrado el apoyo del partido a la plantilla, sumándose "a la reivindicación de los vecinos para la apertura de este parque de atracciones en este verano".

Ha coincidido con el resto de responsables en que este parque "ha sido un emblema de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga y de toda Andalucía, ha sido un atractivo importante a la hora de promover la actividad turística y tenemos que conseguir que se siga manteniendo".

Por ello, el dirigente socialista ha resaltado que Tívoli "es un símbolo para el turismo y para el ocio familiar; queremos unir a todas las instituciones y a las administraciones y a las entidades para que, junto a los trabajadores, se consiga la apertura para este verano".

"Estamos convencidos de que es posible y por eso seguiremos apoyando estas reivindicaciones y todas aquellas medidas que vayan en la dirección hacia la apertura de Tívoli World", ha concluido.

Por su parte, Navas ha reivindicado la continuidad de este parque de atracciones, "vamos a pedir a la empresa propietaria que pida al administrador concursal que abra el parque este verano, porque es viable y así lo demuestran las cuentas del año pasado".

Así, ha recordado que en 2020 se pudo hacer frente a los gastos de todo el año con los dos meses en los que esta infraestructura permaneció en funcionamiento, "si se necesita ayuda de las administraciones vamos a hacerlo si hay compromiso empresarial", ha anunciado el alcalde socialista.

El regidor ha detallado que están "dispuestos a analizar planes de pago, a ver como se puede amortizar la deuda, a hacer una quita, a patrocinar, lo que sea para que se continúe con la actividad por parte de sus legítimos propietarios".

"Nadie se imagina Antequera sin su Torcal, a Nerja sin sus cuevas o a Málaga sin su Museo Picasso, exactamente lo mismo es Tívoli para Benalmádena", ha señalado. "Es un elemento emblemático, icono de la Costa del Sol y hoy estamos aquí reivindicando su continuidad", ha concluido.