Catorce horas y media después de su secuestro, la víctima entró a la Comisaría de Fuengirola sobre las 16.30 del 24 de mayo en un estado lamentable. Tenía golpes por todo el cuerpo y se mostraba poco colaborador, seguramente por miedo a nuevas represalias, pero terminó contando el infierno que había vivido desde las dos de la madrugada anterior. Los agentes, que sospechan que fueron los secuestradores los que lo dejaron cerca de las dependencias policiales para desactivar su búsqueda, ya sabían que cuatro hombres lo metieron a la fuerza en un todoterreno negro tras sorprenderlo junto a su pareja en la entrada de un hostal de El Ejido, en el Poniente almeriense. La mujer denunció inmediatamente los hechos, pero esto no evitó que su novio recibiera una paliza en un descampado y que lo amenazaran con cortarle los dedos si no les devolvía la droga. Luego lo trajeron de vuelta a una casa de la urbanización Calypso de Mijas y le apretaron otra vez las tuercas hasta que accedió a darles lo que quedaba del botín. Fue entonces cuando lo liberaron.

La víctima declaró que el origen del secuestro fue un fardo que se encontró con un amigo en la playa de la Cala de Mijas, hallazgo que al parecer no manejaron con discreción. Los rumores de que estaba vendiendo las posturas de hachís por su cuenta volaron y llegaron a un grupo de narcos con los que trabajó en el pasado y que casualmente echaban de menos un fardo extraviado por las mismas fechas y zona. Intuyendo la reacción de sus exsocios, huyó y se refugió en secreto unos días en El Ejido junto a su pareja, pero los dueños de la droga convencieron al hombre que acompañaba a la víctima el día del hallazgo del fardo para que les ayudara a tender una trampa a su amigo y así conocer su escondite. Un día después, el día 25, la Policía Nacional detuvo en Mijas a los cuatro presuntos autores del secuestro, dos españoles y dos marroquíes de entre 20 y 42 años.