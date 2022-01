El parlamentario andaluz de Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha visitado este martes el municipio malagueño de Casares para exigir junto al alcalde, José Carrasco, y el coordinador local de IU, Chelu Herrera, una mayor inversión en sanidad para el municipio.

Ahumada, en rueda de prensa, ha recordado que Andalucía, junto con Madrid, "es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante, a pesar de tener 2.600 millones de euros en superávit" y ha criticado las colas que hay en el centro de salud de esta localidad malagueña, reclamando la vuelta de las consultas presenciales.

"Aunque el presidente Moreno Bonilla quiera hacer ver todo lo contrario, los casareños y casareñas, al igual que el resto de andaluces, son conscientes de que la sanidad pública no está mejor. Sufren las colas en los centros de salud, sufren la desatención a las citas de su médica de cabecera, de los pediatras y comprueban de primera mano que, ante cualquier dolencia, no pueden acceder al sistema sanitario", ha señalado.

Por su parte, el alcalde José Carrasco ha recordado que el Ayuntamiento, "ante la negativa de la Junta, lleva haciéndose cargo del médico de urgencias casi 20 años. Un gasto, que junto al de la ambulancia, que también es municipal, supone al municipio unos 300.000 euros al año".

"Esta cantidad se podría destinar a seguir mejorando las infraestructuras o a poner nuevos servicios públicos en marcha si el Gobierno andaluz cumpliera con sus competencias", ha hecho hincapié el regidor.

En este sentido, ha añadido: "Si no fuese porque el ayuntamiento invierte en sanidad pública, el pueblo se quedaría sin médico desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente, ya que la Junta solo financia el médico de atención primaria de por las mañanas y las urgencias de los fines de semana".

Herrera, coordinador de IU Casares, ha criticado que "los casareños y casareñas no somos ciudadanos de segunda y, por tanto, tenemos derecho a una sanidad pública de calidad". Además, ha recordado que "los ciudadanos ya estamos muy hartos de que no nos atiendan presencialmente y muy cansados de no poder acudir a los centros de salud cuando nos encontramos mal".

"No entendemos cómo la Junta puso en la calle a 8.000 sanitarios en el mes de octubre cuando la pandemia está demostrando que solo con un refuerzo de la atención primaria podremos salir mejor de esta difícil situación", ha concluido.