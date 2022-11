El hotel Best Tritón de Benalmádena, de cuatro estrellas y ubicado en la Avenida Antonio Machado de Benalmádena ha iniciado recientemente un proyecto de renovación total. Una vez finalizó la temporada de verano, el hotel ha cerrado para iniciar las obras que están previstas que finalicen en verano del año que viene.

Además de la reforma integral de sus casi 500 habitaciones y todas las zonas comunes, también optimizará los espacios exteriores para incluir más servicios. Así, se construirán nuevas piscinas lúdicas y una piscina infinity, una zona de spa y salón de belleza, un nuevo Fitness Center, un sky bar, una nueva zona gastronómica con restaurante y buffet, y nuevas instalaciones para el Kids Club y el Teeangers Club. Además, gracias a la optimización de los espacios, se crearán más de 200 nuevas plazas de parking.

Juan Alcubilla, director general corporativo de Best Hotels, sobre la renovación ha explicado que "como no puede ser de otra forma, todas las mejoras e innovaciones van encaminadas a que el hotel sea sostenible y tenga un bajo consumo medioambiental, por eso hemos implantado la última tecnología, tanto en las habitaciones, como en las zonas comunes".

Las obras del Best Tritón conllevarán además la reordenación urbanística del paseo Antonio Machado, pues el estudio de detalle proyectado prevé la mejora de la circulación peatonal y rodada.

Alcubilla afirma que "queremos crecer como compañía y nuestros planes van de la mano de los de Benalmádena, creemos en su potencial turístico, por eso iniciamos este año la renovación total del histórico Best Tritón". Este hotel, inaugurado en los años 70, fue adquirido por la compañía hotelera Best Hotels en 1997 y ya se hizo una primera reforma integral en 1998.

La cadena hotelera Best Hotels, que actualmente gestiona 3 hoteles con más de 1.000 habitaciones en Benalmádena, hace más de 20 años que inició su expansión por el sur de España. Así, rápidamente centró su objetivo en la Costa del Sol y en uno de sus municipios con más potencial turístico, Benalmádena. El primer hotel que la cadena hotelera incorporó en esta población fue el Best Tritón en 1997, el año siguiente, el Best Siroco y, finalmente, en 2003, el Best Benalmádena.