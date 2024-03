Los juzgados de Fuengirola llevan sin ascensor desde el mes de diciembre

Funcionarios de la sede judicial de Fuengirola situada en la calle Párroco Juan Antonio Jiménez Higuero han denunciado a La Opinión de Málaga que llevan desde el pasado mes de diciembre sin ascensor.

El inmueble tiene baja más tres plantas en altura. Se trata de la única de las cuatro sedes judiciales del partido judicial de Fuengirola que es propiedad de la Junta de Andalucía, ya que las otras tres están en edificios alquilados.

En el edificio hay dos ascensores, uno pequeño para los detenidos, «que da miedo y que sí funciona, aunque se atasca de vez en cuando», y otro más grande de uso general que se atascaba de vez en cuando pero que el pasado mes de diciembre dejó de funcionar y desde entonces está fuera de servicio.

El personal del juzgado denuncia que ha escrito varias veces al secretario judicial para que buque una solución, «pero afirma que no hay piezas para reparar el ascensor». El problema, según los funcionarios es que por ejemplo el forense está en la tercera planta y hay personas con lesiones o en silla de ruedas que no pueden subir porque «en el ascensor pequeño no cabe una silla de ruedas ni un carrito de bebé».

En los juzgados de la calle Párroco Juan Antonio Jiménez Higuero están los juzgados de primera instancia 1 y 3, los juzgados de instrucción del 1 al 4, la sede del Registro Civil, los juzgados de primera instancia, la oficina del forense, la fiscalía y las sedes del Colegio de Abogados y el de Procuradores.

En total, en el inmueble trabajan alrededor de unas 300 personas, más los usuarios que acuden a realizar trámites judiciales.

El edificio data del año 1973 y «no ha sido reformado en todos estos años -denuncian los funcionarios-. Está cochambroso tiene voladizos combados y desprendimiento de cornisas. Incluso, el archivo y el calabozo se han inundado por la rotura de la bajante de un baño», denuncian.

El pasado 12 de enero, la alcaldesa, Ana Mula, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, firmaron un convenio por el cual el Consistorio se compromete a buscar un terreno donde construir un inmueble que la Junta de Andalucía le alquilará posteriormente para unificar todas las sedes judiciales.

Sin embargo, los funcionarios exigen una solución ya y que se destine a la instalación de un ascensor parte de los 1,4 millones de euros que la Junta anunció para adecentar las sedes judiciales mientras se construye la futura sede.

Ayer mismo, la Junta de Andalucía respondió a este diario que ya se ha licitado la instalación de un ascensor en esta sede judicial y el concurso está en fase de apertura de las ofertas presentadas para determinar la empresa que acometerá la obra.

Sin embargo, los funcionarios, hartos de las condiciones en las que tienen que trabajar desde hace años, responden que mientras se analizan las ofertas, se adjudica la obra, se formaliza el contrato y se ejecutan los trabajos pasarán unos cuantos meses, por lo que exigen celeridad a la Administración.