Las narcolanchas abandonan Manilva embistiendo a la Guardia Civil

Las narcolanchas que desde este miércoles estaban paradas frente a la costa de Manilva han abandonado la zona ante la llegada de una patrullera de la Guardia Civil, que ha sufrido la embestida de algunas de las embarcaciones sin que ningún agente haya resultado herido, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El alcalde de Manilva, José Manuel Fernández (PP), pidió a la Subdelegación del Gobierno "actuaciones inmediatas" para acabar con la presencia frente al litoral de esta localidad de hasta once lanchas utilizadas presuntamente para el narcotráfico, que fueron grabadas con sus móviles por numerosos vecinos en la playa de Sabinillas.

Hasta allí se desplazó una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil en Algeciras, lo que provocó que las narcolanchas, que se concentraron frente a Manilva para capear el temporal, se dispersaran y huyeran de la zona.

Sin embargo, según la AUGC, una de las embarcaciones sufrió problemas mecánicos que le impedían navegar con rapidez, por lo que la patrullera se dispuso a interceptarla.

Ante esta situación, y siempre según fuentes de la AUGC, varias de las narcolanchas, para evitar la detención de los ocupantes de la embarcación averiada, embistieron de manera reiterada contra la patrullera del Servicio Marítimo.

Afortunadamente no hubo heridos, gracias sobre todo a que se trataba de una embarcación "media", mucho más pesada que las de aluminio.

La embarcación oficial sufrió daños leves a consecuencia de dichos ataques, mientras que los tripulantes de la 'narcolancha' lograron huir.

Las fuentes denuncian que "la violencia del narco es diaria" y sostienen que, "ante estos ataques, los guardias civiles no se pueden permitir poner sus vidas en peligro".

"Si no vemos más casos como estos es porque no se da la ocasión, debido a que huyen o, directamente, no aparecemos al no tener medios", indican desde la AUGC.

El alcalde de Manilva ha confirmado este jueves que las narcholanchas han dejado de ser visibles desde el municipio y ha lamentado la "imagen nefasta" que este tipo de situaciones provocan en la Costa del Sol.

José Manuel Fernández ha agradecido el "esfuerzo titánico" realizado por la Guardia Civil y la Policía Local en la lucha contra el narcotráfico y ha exigido "más medios materiales y humanos" para luchar contra esta "lacra".

"Sin medios no hay nada que hacer", ha apuntado el alcalde en un vídeo colgado en la página del Ayuntamiento en las redes sociales.

Uno de los detenidos por el asesinato de guardias civiles en Barbate llega al juzgado el 12 de febrero. / EP

Tragedia en Barbate

El pasado mes de febrero una narcolancha arrolló y mató a dos guardias civiles en Barbate que operaban en una embarcación de menor tamaño y potencia que la utilizada por los narcos.