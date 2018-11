Imaginando y creando ´Imagine´

Sesión de grabación de la canción How Do You Sleep

Sesión de grabación de la canción How Do You Sleep © Yoko Ono Lennon

En octubre de 1971, el mundo escuchó por primera vez Imagine, la canción y el álbum –también la película– que encumbró a John Lennon como símbolo de la paz mundial y como el ex Beatle de mayor éxito. Al igual que ocurrió con el Guernica de Picasso, los versos de Imagine lograron traspasar las coyunturas políticas, sociales y estéticas de su época para alzarse como una obra universal y atemporal: en un símbolo cuyo mensaje pervive hasta nuestros días. Pero aunque en los créditos de la canción solo aparece el músico de Liverpool, lo cierto es que el inmortal himno no puede presumir solo de padre. La madre de la criatura –no acreditada como coautora hasta 2017–es Yoko Ono, la injustamente odiada compañera de Lennon, sobre la que cayó la ira de los admiradores de los Fab Four, que le acusaron de la ruptura del grupo.

Imagine letting a goldfish swim across the sky.

Imagine one thousand suns in the sky at the same time.

Imagine the clouds dripping.

En sus páginas, repletas de fotografías inéditas, el lector encontrará los testimonios de los músicos, técnicos, ingenieros de sonido, fotógrafos, periodistas y amigos de Lennon que participaron de un modo u otro en la creación del disco, desde la elaboración de la portada, hasta el rodaje de la película o las sesiones de grabación.

El relato de Imagine John Yoko arranca con el pedido de John Lennon del piano blanco Steinway ´O´ que le regalaría a Ono por su cumpleaños en 1971 y que se convertiría, junto a la Habitación Blanca de la casa de Tittenhurst Park, en un protagonista más de Imagine. En su misiva, uno de los numerosos documentos que recoge el libro, el músico especificaba las líneas que debían inscribirse en la placa de plata que luce el instrumento sobre la teclas y que reza lo siguiente:

This morning.

A white piano.

For Yoko

From John with love 18.2.1971.

Aunque Imagine es un álbum que respira el carácter antibelicista que promovían Lennon y Ono a través de su campaña lanzada en 1969, el álbum también contiene la airada How Do You Sleep?, canción en la que el ex Beatle arremete contra Paul McCartney y que no hizo sino agrandar la leyenda de rebelde e inconformista que siempre le acompañó.