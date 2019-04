Alejandro Sanz "suspende temporalmente" su actividad por una neumonía

Alejandro Sanz se ha visto obligado a "suspender temporalmente las actividades programadas" para la promoción de su nuevo álbum, que se pone a la venta este viernes, por una "neumonía".



Según asegura el músico madrileño en un tuit recogido por Europa Press, "en unos días" estará al "cien por cien" para su vuelta a los escenarios. "Mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado", apostilla.









Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fams me esperaban y no hay nada peor q no llegar dnd eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero pic.twitter.com/8A4lDTrOrF — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 3 de abril de 2019

El nuevo álbum de Alejandro Sanz lleva por título #y de él se han desvelado ya los anticipos No tengo nada,