Fortes volverá a los ruedos el 23 de junio en Algeciras tras cinco operaciones

El nombre de Fortes vuelve a anunciarse en los carteles. Tras cinco intervenciones quirúrgicas, el torero malagueño ya afronta las últimas semanas de recuperación y ha puesto fecha a su vuelta a los ruedos. Será el domingo 23 de junio en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en el festejo inaugural de su Feria Real en el que alternará con José Garrido y Joaquín Galdós ante astados de Torrealta, según anunció ayer la empresa Lances de Futuro. La lesión ósea provocada al ser cogido durante la Feria de Otoño de Madrid ha derivado en una sucesión de contrariedades por una osteomielitis (infección en el hueso). Finalmente, fue preciso extirpar en su totalidad el tejido infectado y realizar una cobertura de tobillo con colgajo cutáneo con el objetivo de vascularizar la zona afectada, mejorando así su riego sanguíneo después de una intervención de más de tres horas realizada el pasado mes de abril en la clínica Ramón y Cajal de Madrid.

Carlos Bueno y Antonio Roche serán los nuevos presidentes de La Malagueta

Nada más confirmado el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía tomó fuerza la posibilidad de que también habría cambios en la presidencia de La Malagueta. Pronto se iniciaron las consultas para el nombramiento de los posibles sucesores de Ana María Romero e Ildefonso Dell'Olmo en el palco, habiéndose prolongado la decisión final hasta ahora. Este lunes recibieron los hasta ahora presidentes la llamada de la Delegada del Gobierno Patricia Navarro agradeciéndoles los servicios prestados y comunicándoles que no serán ratificados para la presente temporada. Los nombres de los sucesores ya están totalmente definidos: el médico Carlos Bueno y el periodista Antonio Roche. Ambos se encuentran ligados profesionalmente a la Diputación Provincial de Málaga, el primero de ellos como jefe de sus servicios médicos y el segundo como director del área de presidencia. En este sentido, el ser personas de total confianza del consejero de presidencia Elías Bendodo, ex presidente de la institución supramunicipal, ha pesado en su designación. Tanto Bueno como Roche son dos contrastados aficionados, habiendo ejercido el segundo de ellos además la crítica taurina. En la destitución de Romero y Dell'Olmo ha pesado indudablemente que ambos fueron nombrados por ejecutivos socialistas, Ana María por el ex delegado José Luis Marcos en 2007 e Ildefonso posteriormente, en 2009, durante el mandato de María Gámez. En el primero de los casos se producía tras la renuncia de Santiago Dueñas, y en el segundo por destitución de Rafael Porras y Enrique Moya (se pasó entonces de tres a dos equipos gubernativos). También es potestad de la delegación del Gobierno el nombramiento de los delegados y los veterinarios, aunque en estos casos se presumen menos cambios, ya que se realizan a propuesta tanto de la Jefatura Provincial de la Policía como del Colegio Oficial de Veterinarios. Tampoco se presumen de momento cambios en las presidencias de los restantes cosos de la provincia, ya que en este caso los nombramientos son realizados a propuesta de los alcaldes de los diferentes municipios.

Ya son oficiales los carteles de la temporada en Antequera

El pasado viernes se confirmaba por parte de su empresario Jorge Buendía y en presencia del alcalde Manuel Barón y la teniente de alcalde Ana Cebrián, que la temporada taurina de Antequera arrancará el 2 de junio con el cartel adelantado por este periódico con El Cid, El Fandi y Paco Ureña, lidiándose toros de Dolores Rufino. Ya en la Real Feria, el sábado 24 de agosto será la Goyesca en la que repiten con respecto al pasado año Morante de la Puebla y Manzanares, completando la terna David de Miranda con astados de Juan Pedro Domecq. Al día siguiente, por su parte, se cierra la programación con una corrida de rejones con Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens, con ganado de Luis Albarrán.

Maripaz Vega, triunfadora en Aguascalientes

La malagueña Mari Paz Vega se convirtió en la gran triunfadora del Festival Taurino Femenino celebrado la pasada semana en la plaza San Marcos de Aguascalientes (México). Cortó la única oreja de la tarde, en un festejo marcado por el mal uso de los aceros en general. Paola San Román y Karla Santoyo dieron la vuelta al ruedo, Karla de los Ángeles y Melina Parra fueron ovacionadas, y Paola Hernández silenciada tras escuchar los tres avisos.