Aunque en una edición atípica por la covid-19, Blas Cantó cumple estos días en Eurovisión 2021 el que llamó el «sueño» de su vida: hoy representará a España en el mayor escenario del mundo. Ylo hará con la canción Voy a quedarme, un tema muy emocionante para él pues con él homenajea a su abuela, fallecida recientemente por el coronavirus.

¿Comó está viviendo estar tanto tiempo confinado en su hotel?

Estoy tranquilo. Es algo que antes me preocupaba, cuando me decían que Eurovisión se vivía de una manera muy intensa, que la gente socializaba mucho y que había muchas fiestas. Yo soy alguien contrario a eso: cuando voy a cantar siempre estoy encerrado o calentando mi voz; muy concentrado en lo que tengo que hacer. Con ello, este trabajo se me hubiera hecho muy difícil, por mi manera de ser. Pero por otro lado también lo extraño porque creo que estoy perdiendo la oportunidad de conocer a muchos compañeros que no están cerca de mí. Estoy en el mismo hotel de Barbara Pravi (Francia), Gjon’s Tears (Suiza) y James Newman (Reino Unido). Y a ellos sí que les veo en las comidas, en los desayunos; tocamos el piano y mantenemos la distancia, pero somos una burbuja.

¿Ensaya en el hotel?

Sí, calentamos la voz todos los días. Hacemos nuestros ejercicios, cantamos la canción sin letra; es muy curioso porque lo hacemos con las vocales solamente: oauay, ueo… Es muy divertido. Son métodos de calentamiento de Irene Alman, que está en el coro.

¿Ha conseguido distanciarse de la historia personal que explica en su canción, para que no le juegue una mala pasada en el directo?

Sí. Cantarla es emocionante, pero contengo esa emoción. Realmente esta es una canción muy personal y para mí es difícil estar en ese escenario. Si tuviera que pensar en este último que he vivido, probablemente no podría cantarla.

¿A un solo día de la final, queda algo por pulir?

Para mí siempre queda algo sin terminar; si una obra no se abandona, nunca se termina; yo podría estar haciendo cambios toda la vida. De hecho, ya hemos sacado la versión acústica en inglés, junto con James Newman; la versión de Eurovisión, la que saldrá en el álbum y podría estar cambiando cosas eternamente. Por eso creo que es momento de dar un paso adelante y decir que hasta aquí ya está bien y que me emociona.

Los 'haters' han criticado su puesta en escena, que veremos en la final.

Creo que tenemos que relajarnos y disfrutar más. Somos muy duros con nosotros mismos, como país. Y no sólo hablando de Eurovisión. Creo que tenemos que apreciar más lo que tenemos, porque no sabemos ni siquiera si lo vamos a tener siempre.

¿Le afectan estas críticas?

No. Cuando hacemos cambios mínimos, hay gente que ve un gran cambio, ¡pero a lo mejor hemos hecho muy poco! En las cosas pequeñas están los grandes cambios.

¿Quién es su favorito de cara al sábado?

Mis 12 puntos son para la francesa Barbara Pravi desde el primer día. Creo que es muy emocionante lo que hace y soy un gran fan de la música francófona.

¿Qué hará el día después de que acabe todo esto?

Dormir; estar con mis perros en casa. Limpiarla, ordenarla y estar tranquilo unos días. Creo que es necesario, por salud mental, estar con tu familia y sin hacer nada. Quiero estar con mis perros, Leo y Tirma, que por cierto salen en el video que da paso a mi actuación; ¡están preciosos! Los echo mucho de menos. También sale mi abuela y se cuenta un poco la historia de la canción.