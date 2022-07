«Ver ‘La Jaula de las locas’ es el regalo que debes hacer a una persona que quieres»

«Buenas noches Àngel, puede que este mensaje no lo llegues a leer nunca, pero queríamos hacerte llegar que siempre nos llenáis el corazón cuando vemos ‘La Jaula’». Este es el inicio de uno de los muchos textos que recibe Àngel Llàcer todos los días. El director, actor y presentador asegura que su principal ilusión es hacer disfrutar a la gente con esta obra que define como terapéutica.

¿Qué se va a encontrar la gente en este musical?

Una fiesta. Además, el otro día me di cuenta que la gente tiene más ganas de pasárselo bien que antes. Cuando salimos del confinamiento, la gente todavía estaba un poco cortada, pero ahora tienen verdadera ganas de diversión y de reírse. He perdido la cuenta de las veces que se levanta la gente a aplaudir. Y yo claro pues me vengo arriba, y la obra en vez de dos horas y media dura dos horas cincuenta. Son veinte minutos de pura improvisación.

¿Cuál es el mensaje de la obra?

Quererse a uno mismo, a la vida y a los demás. Que cada uno sea libre de ser como es, porque la gente te quiere cuando eres tú mismo y no pretendes ser otra persona. Al igual que no puedes pretender que los demás sean como tú quieres que sean. En la diferencia está la gracia, imagínate el aburrimiento si fuésemos todos iguales.

¿Tienes algo en común con tu personaje Albin?

La espontaneidad y el positivismo. No soy una persona quejica y trato de buscar el lado bueno y pasármelo bien. Siempre intento que ir al supermercado, por ejemplo, sea una aventura divertida.

¿Cómo te llegó la propuesta?

Me la propuso un amigo mío de la productora Nostromo Live. A mí la película americana no me gustaba nada, pero sí la francesa ‘La cage aux folles’. Lo que sí dejé claro a los productores es que no quería que durante la gira se recortara, grabando, por ejemplo, la música como se suele hacer para que sea más rentable. Quería que fuese exactamente igual que cuando la estrenamos en Barcelona o en Madrid, aunque no fuese tan rentable.

¿Qué esperas de esta gira?

Pasármelo bien. Mi gran ilusión era hacer una gira por España con ‘La Jaula’ porque sé que la gente va a ser muy feliz. Ellos aún no saben lo bien que se lo van a pasar, pero yo sí, y esa es mi mayor ilusión.

¿Qué es lo más duro de ser actor musical?

La disciplina. Es un horror. No puedes salir, fumar, beber, tienes que cuidar la voz, hacer deporte, no comer en exceso… Es muy sacrificado porque dedicas tu vida a eso. Es como ser un deportista de élite.

¿Qué es lo que más te gusta del espectáculo?

Todo. Pero especialmente la canción del inicio, porque es el preludio de una gran fiesta. Y, por supuesto, cantar ‘Soy lo que soy’. Pero para entenderlo tienes que verlo con tus propios ojos.

Justamente la canción ‘Soy lo que soy’ dice: "Este es mi mundo ¿por qué no sentir orgullo de eso?", ¿te sientes orgulloso de ti mismo?

Sí. Pero muchas veces me gustaría tener otra vida y haber escogido caminos distintos. Ver cómo hubiese sido mi vida trabajando en una empresa, con una mujer y siete hijos. A veces pienso que me hubiese gustado elegir cosas distintas en la vida.

¿Cómo es trabajar con Manu Guix?

Llevamos 25 años trabajando juntos así que imaginate. No nos peleamos nunca y siempre estamos aportando. Somos como un matrimonio.

¿Con que te quedas de tu experiencia en ‘Tu cara me suena’?

Con el cariño de la gente. Aunque primero con la calidad del espectáculo, que es resultado de un gran esfuerzo y trabajo de la gente. Es todo calidad, como a mí me gusta. Es como el buen comer. Me gustan las cosas bien hechas y ‘Tu cara me suena’ está muy bien hecho. Es impecable. Tanto el cómo se lo trabajan los concursantes como las actuaciones.

Y de la otra cara de la moneda ¿qué dirías que es lo peor del mundo de la televisión?

El no anonimato. Me gustaría ser anónimo.

¿Es la fama una carga?

Sí, sin duda. Es un horror. No me gusta nada.

Entre todos esos mensajes que comentabas antes que te mandaban ¿hay muchos procedentes de haters?

Prácticamente no. Tengo mucha suerte y no tengo casi haters. Creo que es porque no me meto en nada, porque todo me da igual. No me meto en polémicas y en la política. Que la gente haga lo que quiera, que yo haré lo que me dé la gana.

¿A quién le haría falta ver este musical?

A las personas que quieran explotar de felicidad. Y a las que quieran compartir con sus seres queridos dos horas y pico de felicidad.