El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, presenta el sexto y último RED Friday del año que este 2022 se celebra este viernes 4 de noviembre, con actuaciones musicales, espectáculos teatrales, muestra fotográficas y un rastro cultural.

Así, el escenario Cervezas Alhambra acogerá las actuaciones de la nueva promesa del pop de la escudería Subterfuge, Jordana B a las 20.30 horas; la banda transfronteriza Çantamarta, un nuevo soplo de aire fresco al panorama con la mirada puesta fijamente en la música latina de raíces y el neosoul a las 21.30 horas; y la DJ de electrónica Cori Matius, un absoluto torbellino musical que ha actuado en Londres, La Habana y Colonia, entre otros.

El escenario ubicado en el Patio del Tiempo albergará a las 20.00 horas el concierto de Tú Peleas Como Una Vaca, el dúo formado por dos ingenieros que se autodenominan como "dos nerds sin complejos que recuerdan con añoranza los sonidos de los 80, las coreografías de los 90 y las producciones de los 2000". Y a las 21.00 horas, el pinchadiscos HAL9000 hará del patio una pista de baile con una mezcla perfecta entre indie, pop-rock y electrónica.

Las artes escénicas volverán a tener su espacio propio de la mano de Central de Actuantes, El Círculo Breaking y The Lonely People VPF. De 21.00 a 22.00 horas presentará la instalación 'Santo Diablo', en la que danza, artes visuales, performance y un DJ SET, con el terror como telón de fondo, se conjugarán con el afán de romper barreras entre público y artistas.

Por su parte, la I Bienal de Fotografía Africana, Ozangé, comprende dos eventos en paralelo al programa de este viernes. A las 20.00 horas se procederá a la apertura de la muestra fotográfica 'Capturando la Evolución Cultural', una presentación de las imágenes más emblemáticas mostradas a lo largo de la historia de LagosPhoto, festival clave y pionero que desde 2010 se ha convertido en una plataforma de referencia para el desarrollo de jóvenes talentos.

Previamente, a las 19.00 horas, servirá como antesala una mesa redonda con la participación del fotógrafo Stephen Tayo, el director de LagosPhoto, Azu Nwagbogu, y la directora artística de Ozangé, Owanto.

Y el rastro cultural volverá a vertebrar de 18.00 a 00.00 horas las actividades del conjunto del evento y contará con más de 40 puestos dedicados a la artesanía, ilustración, coleccionismo, moda, etcétera.

El programa RED Friday, en colaboración con Cervezas Alhambra, ha contado este 2022 con un total de seis ediciones por las que han pasado más de 20 bandas y DJs, numerosos encuentros y diálogos, así como obras de teatro y la inauguración de las exposiciones 'Days of punk' de Michael Grecco y 'This is my swim lane' de Maria Svarbova.

Todo ello acompañado de foodtrucks y barras en las instalaciones únicas del centro. La media de asistencia por cada uno de los eventos se cifra en 3.000 personas, por lo que hasta la fecha se calcula el paso de hasta 15.000 visitantes en los rastros nocturnos del primer viernes de cada mes, a falta de conocer los datos del próximo viernes.