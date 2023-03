«Estáis en vuestra casa. Pasaos cuando queráis, le echáis un vistazo a los discos y, si os lo pide el cuerpo, os dais un caprichito, qué sentido tiene ahorrar para vuestra jubilación cuando todos sabemos que lo del meteorito es inminente...». Esto es lo primero que se encuentra el internauta al abrir la puerta de Mogambo Records, una tienda online especializada en vinilos de segunda mano creada por dos malagueños, Alejandro Bertuchi y Juan Carlos Muñoz, que es una declaración de intenciones y una carta de resistencia en tiempos de algoritmos y urban latino.

«No nos gusta la música que se hace ahora, no nos gusta cómo se escucha esa música, no nos gusta su banalización. A los Rolling Stones tienes que escucharlos en vinilo, es así como les vas a disfrutar de verdad. Si los escuchas en streaming se te aparece para asustarte el fantasma de Keith Richards. Que no está muerto, pero casi», sentencia Muñoz. Porque, aseguran ambos, el coleccionista de vinilos es ahora mismo una especie de miembro de una resistencia cultural, «un romántico»: «Es como hacer la revolución andando despacio. Volver a elegir tu camino, desoír las tendencias de la red», concede Bertuchi.

Y no están solos estos dos malagueños; ni mucho menos: tienen una red de clientes y amigos a lo largo y ancho de toda España (ellos los llaman mogambers). ¿Las claves? «Lo hemos logrado a base de publicar crónicas de discos en las redes, y empezar a vender, con un servicio postventa muy peculiar y personalizado», asegura Alejandro. Juan Carlos lo tiene claro: «Hemos notado que hay mucha gente en nuestra longitud de onda, mucha gente harta de que un algoritmo te diga lo que tienes que escuchar. El rock and roll es algo mucho más visceral que eso, y la gente agradece que se les trate como adultos, no como adolescentes a los que hay que endilgar la última moda».

Porque Mogambo Records es, sobre todo, un punto de encuentro entre amantes de la música pop y rock de todas las épocas. «No queremos solamente un catálogo de discos, sino un lugar donde debatir de música y de sociedad. Huimos de catálogos de multinacionales del intercambio, cuyos nombres todos conocéis. Somos una generación, quizás la primera en la historia absolutamente marcada por la globalización de la cultura, lo que se ha venido llamando cultura pop. Mogambo Records pretendemos que sea un buen refugio antiatómico», razona Bertuchi. Y es que, dice Muñoz, «hay mucho melómano apasionado que se siente casi huérfano»: «Por poner un ejemplo, en la televisión convencional ya no hay programas de música. Y nuestra web es un lugar de enlace para los que quieren hablar de su grupo favorito o de la canción que escuchan a todas horas».

Tienda

Lo online puede resultar muy estimulante, desde luego: te pone en contacto con otros aficionados como uno pero de otros puntos de España, por ejemplo. Pero, ¿no echamos todos de menos las maravillosas tiendas físicas donde saciar la sed musical? Juan Carlos Muñoz lo tiene claro: «Una tienda de discos es un hogar social, tal y como se refleja en la película 'Alta fidelidad'. Un sitio en que solo hay gente como tú, apasionada por la música que a ti te gusta, y donde no entran los malos rollos del exterior. En una tienda de discos no te puede pasar nada malo. Una hora dentro de una tienda de discos vale por tres sesiones de terapia». Por eso, tachán, los dos socios tienen un anuncio que hacer: «Echamos tanto de menos las tiendas físicas que el próximo año abriremos la nuestra». Habrá que estar atentos.

De momento, pueden visitar a Alejandro y Juan Carlos en su web, su casa y también ya la de bastantes más. Les anima, dice Bertuchi, «la pasión por crear un grupo de soñadores y la libertad que aporta una manera de vivir así». La música, mucha más que una banda sonora con que ambientar la vida.