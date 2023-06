El grupo de teatro 'El Malecón', integrado por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave de la ONCE de Málaga, estrena este sábado su última obra 'La terminal del amor', de su director, Mel Rocher, una sátira de amor y muerte llena de humor.

Su representación, este sábado en el Teatro Cervantes pondrá fin a la segunda edición del Festival Manquita de teatro inclusivo, y a la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía que ha celebrado 120 actos en las ocho provincias andaluzas desde el pasado lunes.

El director de 'El Malecón', Mel Rocher, considera esta una obra "vital", que el grupo de teatro de la ONCE de Málaga ha escrito con María Beltrán, a quien considera "un genio de la dramaturgia moderna", como ha detallado la ONCE en un comunicado.

Con 'La terminal del amor' Rocher concluye su trilogía de colaboración con la joven malagueña. "Es aire fresco para mí, porque yo estoy del lado de los jóvenes. Las estrellas nunca decimos nuestra edad pero soy un hombre viajado y leído y me nutro de la gente que empieza, si no fuera por ellos, esta función no sería posible", sostiene.

Esta es la cuarta obra que estrena Rocher con 'El Malecón' desde que asumió la dirección del grupo teatral en 2017. Primero fue 'Animal Mundi' en 2018, luego vinieron las 'Maniobras teatrales en la oscuridad' en 2019, después vino la pandemia, y 'Seven' en 2021, con la que han cosechado un gran éxito de público y crítica en la pasada Bienal de Teatro ONCE celebrada el pasado mes de abril en la Comunidad Valenciana.

Fiel a su sello transgresor, siempre provocador, Mel Rocher vuelve a romper los moldes de la escena para provocar al público, en poco espacio de tiempo, una sucesión de tristezas y risas cargadas de reflexión crítica. "Es una función de amor y muerte, pero luego tiene ese toque de comedia que tenemos los malagueños", explica.

"Yo soy muy malagueño y entonces tengo ese toque humorístico que los malagueños le adjuntamos a todo en la vida, por muy trágicas y torcidas que vengan las cosas. Esto es una cosa que nos caracteriza, pertenece a la idiosincrasia de nuestro pueblo, y es maravilloso", concluye.

Enfermedad, soledad y muerte arropan un guion teñido de humor durante todo el espectáculo que los hombres y mujeres de 'El Malecón' resuelven con auténtica profesionalidad. Con ellos ha compartido ya cinco años de trabajo y una complicidad "muy familiar" entre director y actor.

Asegura que mantiene una relación de simbiosis: "Es un toma y daca. Ellos me enseñan a mi cómo manejarse en el escenario y en la vida con sus limitaciones, y yo les enseño a ellos lo que sé. Desde el primer momento he intentado transmitirles una esperanza de profesionalización. Siempre he querido que salgan al mundo profesional, es mi objetivo, que se incorporen al mercado como un actor más, y creo que lo estoy consiguiendo".

Aún no se la levantado el telón del Teatro Cervantes para estrenar 'La terminal del amor' y Rochel piensa ya en el próximo reto; introducir al grupo en el Siglo de Oro de las letras y en el teatro en verso para que puedan seguir completando su formación y estar más preparados para el mundo teatral, "cada día tratando de mejorar". Aunque antes, tienen grandes expectativas para seguir sumando aplausos con este nuevo montaje teatral que escribirá el epílogo del Festival Manquita de Málaga y la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía.