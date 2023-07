"A la tercera va la vencida", dice un viejo refrán popular, y por fin, después de tres años de espera, el cantautor estadounidense Lionel Richie desembarcaba en Marbella para actuar en el festival Starlite, donde ha ofrecido un concierto memorable en el que ha realizado un recorrido único por lo mejor de su música.

En la que ha sido su única actuación esta temporada en España, el artista cantó, bailó, tocó el piano e hizo gala de un excelente sentido del humor al bromear con el público, al que puso en pie en más de una ocasión a lo largo de un concierto en el que interpretó algunos de los temas que lo catapultaron a lo más alto de las listas musicales en los 80.

Si se hubiese tratado de un encuentro deportivo, se podría decir que el cantautor de Alabama sudó bien la camiseta durante la hora larga que duró un concierto que comenzó con aproximadamente treinta minutos de retraso.

Poco antes de las 22:30 horas, la proyección de un video en la trasera del escenario con imágenes del artista anunciaba que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Luego, los músicos de la banda tomaban posiciones tras sus instrumentos y sonaba la música.

Con los primeros acordes de "Running with the Night", el artista salió al escenario luciendo una cazadora “bomber” de lentejuelas rojas con el título de uno de sus sencillos más exitosos, “Al Night Long”, escrito con grandes letras plateadas en la espalda.

Tras dos anuncios de actuación fallidos, en 2021 y 2022, el público estaba entusiasmado y con ganas de disfrutar del esperado concierto de Richie, que alcanzó la fama con canciones como “Hello” o “Lady (you bring me up)”, que le valió varias nominaciones a los premios Grammy junto al grupo con el que debutó en la música en los 70, The Commodore.

El cantautor norteamericano pisaba el escenario marbellí tras actuar en el Festival de Jazz de Montreaux (Suiza), en el que ya había cantado en dos ocasiones anteriores, en 2015 y 2020. Semanas antes había participado, como estrella invitada, en la coronación del Carlos III de Inglaterra, donde puso a bailar al mismísimo rey.

A sus recién estrenados 74 años, los cumplía el pasado 20 de junio, el artista, leyenda viva de la música, ha demostrado que su voz sigue estando en plena forma y que sencillos como "Say You, Say Me", con el que ganó el Oscar a la Mejor Canción con la película "Noches de sol" (título original en inglés, "White Nights”), siguen estando de total actualidad.

Tras interpretar algunos de sus temas mas populares como "Don’t Stop de Music", "My Destiny", "Brick House" o “Three Times a Lady", le tocó el turno, como no podía ser de otra manera, a "Endless Love".

Para introducirla recordó que hace 35 años pidió a otra estrella de la canción, Diana Ross, que cantase con él. Ella se hizo de rogar -era una diva, insinuó con precisos gestos entre risas-, pero al final interpretaron juntos este tema con el que estuvieron nominados al Premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop Vocal un Dúo.

El cantautor, que también tiene sus tablas como actor, bromeó una vez con el público y al dirigirse hacia un lateral del escenario hizo creer al respetable, aunque sólo por unos instantes, que Diana Ross estaba esperando entre bambalinas para salir a cantar con él. No estaba.

Primero, una gran ovación ante la sorpresa por el anuncio de la presencia de Ross. Luego, un "oh", un suspiro generalizado y risas al comprobar los asistentes que se trataba tan sólo de una simpática gracieta del artista.

Lionel Richie estaba encantado con un auditorio repleto de seguidores entusiasmados que lo arroparon durante toda la actuación y se lo hizo saber: “Volver aquí después de tanto tiempo y sentir esta acogida… No tengo palabras, es una noche maravillosa”.

Ya en el tiempo de descuento, la emblemática “We are the World” y mención inevitable a otra leyenda de la música de todos los tiempos, Michael Jackson, con el que compuso esta pieza, hoy convertida en un himno de la solidaridad. Aprovechó la ocasión el artista para lamentar como ha cambiado el mundo. “No me gusta”, dijo, “hace falta más amor”.

Lionel Richie se despidió de Marbella y de España, entre vítores y aplausos, con otro de sus éxitos musicales, “Al Night Long”, con el que alcanzó el número uno en tres listas de Billboard (pop, R&B y Adult Contemporary).