Sabatic Fest ha presentado en la noche del martes 15 de agosto los conciertos de dos artistas legendarias: la británica Bonnie Tyler y la norteamericana Gloria Gaynor, máximas figuras internacionales del rock y la música disco, respectivamente. El espectáculo, que dio comienzo a las 22.00 horas en Autocine Málaga Cesur FP, congregó a más de 3.000 personas en una noche memorable para la música en directo en nuestra ciudad.

La primera en aparecer en el escenario, en compañía de una banda de rock potente en muy buena forma, fue Bonnie Tyler. La artista cautivó al público desde el primer minuto con sus grandes éxitos Lost in France, It’s a Heartache o Total Eclipse of the Heart, entre otros. Hubo espacio para las versiones, Flat on the Floor, de Carrie Underwood; Straight From the Heart, de Bryan Adams; Have You Ever Seen the Rain?, de Creedence Water Revival; o el Turtle Blues, de Big Brother & the Holding Company, y que la artista dedicó a su marido, al que invitó al escenario y con el que ha celebrado 50 años de matrimonio.

Tyler quiso recordar a Tina Turner, dedicándole The Best, un tema que originalmente publicó la inglesa en 1988 y que Turner popularizó más tarde. The Best is Yet To Come, canción que da tiítulo a su último disco, y Faster than the Speed of Night pusieron de manifiesto el rango vocal que Bonnie Tyler mantiene después de décadas de carrera. El concierto concluyó con su celebrado éxito Holding Out for a Hero, que sirvió para rematar un directo incombustible.

Acto seguido, poco después de las 23.30 horas, hicieron acto de presencia en el escenario una espectacular banda con su set de viento-metal y coristas que evocaron desde el minuto uno el espíritu de la música disco. Los primeros acordes de I Will Survive dieron paso a la salida de Gloria Gaynor, que sin embargo dio comienzo a su setlist con Goin' Out of My Head, una versión de Little Anthony & the Imperials. La noche cogió un tono más bailable y sonaron Never Can Say Goodbye, de The Jacksons; You're the First, the Last, My Everything, de Barry White, o una cálida y aplaudida versión de la popular Killing Me Softly. La cantante demostró después de tantos años mantener una voz intacta con la que versionó éxitos más contemporáneos como Unstoppable, de Sia; o Beautiful, de Christina Aguilera.

Para concluir, Who Am I (de Casting Crowns); Brand New (de MercyMe); o Amazing Grace (de John Newton), se convirtieron en una muestra de la versatilidad de la artista.

El colofón final incluyó un medley con Last Dance; MacArthur Park, mítica canción que contiene un guiño especial con el colectivo LGBTIQ y Heaven Knows. Para cerrar, I Will Survive - con una estrofa y estribillo en español, idioma con el que se dirigió al público la mayor parte del tiempo-. La versión de Chic de Everybody Dance supuso el cierre a una de las noches más destacadas de Sabatic Fest, y de la propuesta musical de agosto en Málaga y la provincia.

