Los conciertos de Manuel Carrasco son desde hace unos años los más demandados por el público malagueño: la prueba, su más reciente recital entre nosotros, el del Estadio de Atletismo de la capital de la Costa del Sol del 2022, en el que congregó a 27.000 almas que corearon las canciones del onubense. Este sábado, poco más de un año después, Carrasco también colgó el cartel de no hay billetes en su cita con el Marenostrum, concentrando a 18.500 personas frente al escenario, récord histórico del ciclo musical fuengiroleño. Y de nuevo, como lo hizo entonces, emocionó a su nutrido grupo de seguidores con un directo excelente y marcado por el cariño y el mimo con el que el cantante entonó sus temas y se dirigió al respetable. No en vano, siempre lo pregona: «Málaga ha sido uno de mis primeros amores».

Destacó la impresionante producción del recital. Y es que un equipo de más de 900 profesionales se encargan de que todo salga a pedir de boca en cada una de las 30 fechas del que es, sin duda, el tour musical del verano. Catorce camiones de gran tonelaje transportarán el escenario y el sistema audiovisual formado por más de 370 metros cuadrados de módulos de pantalla de led, 560 cabezas móviles y más de 1.600.000 vatios de potencia. Cifras que se notaron en el look y el audio del concierto de anoche de Manuel Carrasco en Fuengirola pero que no significarían nada si el de Huelva no hubiera desplegado su sincera emotividad sobre el escenario.