La mítica banda sueca de rock Europe ha elegido el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Vélez-Málaga (Málaga), para ofrecer uno de sus tres únicos conciertos en España en 2024, según han informado este viernes los organizadores del evento.

El grupo, que fue un fenómeno de masas en los años 80, celebrará el próximo año su 40 aniversario con la gira 'Time Capsule', un recorrido por sus mayores éxitos, como 'The final countdown', 'Rock the night', 'Carrie' o Open your heart'.

El Weekend Beach Festival se celebrará del 4 al 6 de julio de 2024 en Torre del Mar y en actuarán también Melendi y el DJ estadounidense de origen japonés Steve Aoki.