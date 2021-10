El sueño del béisbol malagueño no ha podido tener el final feliz que todos esperaban. Al final, los nervios y los errores derivados de ello condenaron a los de Arnaldo Rodríguez a quedarse en las puertas de un ascenso que llevan buscando cuatro décadas. El Barcino de Barcelona doblegó a los Tiburones por 8-3.

Este tipo de finales son las más odiadas por los entrenadores, debido a que el cuadro malagueño había logrado vapulear pocas jornadas antes al rival más importante de la competición. El Barcino mostró en la final una cara muy distinta a la que ofreció en Gandía en la primera jornada del campeonato.

El conjunto catalán tuvo una excelente labor en líneas generales y fueron muy superiores desde el montículo de pitcher. A los malagueños no les salió nada bien, de hecho nunca llegaron a batear con hombres en base y de esta forma es realmente difícil ganar un partido. El resultado definitivo brinda a los catalanes la opción de subir de categoría.

Tampoco hay que olvidar que el conjunto de Arnaldo Rodríguez estaba muy mermado en lo físico de hecho en la semifinal sufrieron una baja sensible con la fractura de brazo del tercera base Víctor Cuello y además tenían varios jugadores tocados que no podían rendir al 100%. A pesar de la decepción, no hay que olvidar que el equipo ha hecho historia al jugar por primera vez una final por la lucha del ascenso a la elite.

Otro dato positivo es que el Champion Bate de todo el campeonato ha sido el jugador de Tiburones Paulo Vassar. De hecho, de los 10 mejores bateadores de todo el torneo, hasta seis han sido integrantes del cuadro malagueño. Miguel Padrón se mostró claro al final del encuentro: "Los errores nos han condenado, cuando no bateas con gente en base es muy difícil ganar. Pedro Belmonte ha estado muy bien en el pitcheo pero ellos han sido muy superiores en todo y hay que felicitarles. A nosotros nos queda ahora seguir trabajando", concluyó.