El Campeonato Provincial de Óptimist se celebró el 5 y 6 de febrero en aguas de la Bahía de Fuengirola organizado por el Club Náutico de Fuengirola y por la delegación de la Federación Andaluza de Vela. La cita reunió a 80 regatistas de un total de 9 clubs procedentes de toda Málaga y el Campo de Gibraltar. Unas pruebas marcadas por la gran igualdad entre las tripulaciones, con podios muy repartidos.

Sin duda, el levante costasoleño fue el protagonista del fin de semana haciéndose esperar a primera hora del sábado y entrar de forma paulatina para lograr celebrar tres mangas con vientos que fueron desde los 7 nudos de la primera a los 11 nudos de la tercera, con una jornada de domingo que permitió la celebración de una manga para cada una de las categorías. Un total de 8 salidas para poner el broche a un buen campeonato en aguas fuengiroleñas.

En la categoría sub 16 masculina las victorias se las anotaron Daniel de la Serna, Leo Zabell y Roberto Aguilar respectivamente, y en la categoría sub 13 masculina las victorias fueron a parar a manos de Rubén Darío, Miguel Salido y Álvaro Gutiérrez en categoría masculina. En categorías femeninas, en sub 16, Blanca López se imponía en las dos primeras mangas consiguiendo el tercer tanto Laura Luna. En categoría sub 13, Encarnación González se imponía en las dos primeras mangas, siendo la tercera ganada por Jimena Galindo. Quedó todo decidido para la jornada de domingo. Destacar la gran participación de regatistas sub 13 y sub 11 nuevas caras en una jornada de viento perfecta para el aprendizaje de noveles.

En categoría sub 11 las victorias fueron a parar a manos de Luís Laza del Real Club Mediterráneo en la categoría masculina y Marina del Río del CNM de Benalmádena.