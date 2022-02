Tras la marcha del central Matías Paya para recalar en un conjunto de la primera categoría eslovana, el HK Agro Topolcany, el Trops Málaga ha aprovechado el parón liguero por las fiestas navideñas para incorporar en sus filas a un nuevo jugador. Se trata de Javier Ariño García (Zaragoza, 1994), un central experimentado, que también puede ocupar la demarcación de extremo izquierdo, que viene de jugar durante siete años en la Liga Asobal, cinco en el extinto Balonmano Aragón y dos en el Bada Huesca.

Ariño, de 1,76 metros de altura, 78 kilos de peso, es un jugador que ya destacó en las categorías inferiores, no en vano, ha sido 37 veces internacional con la selección española júnior, con la que consiguió una tercera posición en el europeo de Austria, y un campeonato y subcampeonato en el torneo de las V Naciones.

De igual modo, también fue nominado en dos ocasiones ‘Mejor deportista promesa aragonés’, por lo que su destacada proyección le permitió dar el salto a la élite siendo muy joven, donde ha permanecido durante casi una década hasta que decidió hacer un paréntesis en el mundo del balonmano profesional para centrarse en sus estudios de Medicina. Una vez graduado, Javier Ariño decidió regresar a la cancha de la mano del Trops Málaga, donde lleva preparando su vuelta desde hace unos meses. “Estoy con mucha ilusión de poder involucrarme en este proyecto. He escogido parar en esta ciudad porque es muy similar a la que yo procedo, Zaragoza, tanto en dimensiones como en la forma de vivir. Voy a intentar aportar al equipo la experiencia que me ha dado jugar en categoría superior, ya que he estado siete años disputando la Liga Asobal, aunque es cierto que en los últimos años tuve que bajar a Primera para poder terminar los estudios de Medicina, pues la Asobal es muy exigente, con partidos entre semanas, viajes largos...”, explicó Ariño tras firmar por el Trops Málaga.

Asimismo, el central zaragozano admitió que lleva unos meses “preparándome para volver a jugar en una competición de alto nivel, como es la División de Honor Plata, así que no dudé a la hora de decidir recalar en el Trops”, manifestó el nuevo fichaje del cuadro blanquiazul.

Por su parte, el técnico del conjunto malagueño, Quino Soler, explicó que Ariño “es un jugador con mucha experiencia, pese a que, por edad, es todavía joven”, aclaró. “Dio dos temporadas muy buenas en Huesca en la Liga Asobal. Lo conozco desde hace tiempo, así que espero que aporte su capacidad de hacer jugar a los demás y su inteligencia a la hora de interpretar el juego y en las fases del partido. Javi se ha adaptado muy bien, pues lleva entrenando con nosotros desde hace unos meses, ya que quería regresar a las canchas, y es, prácticamente, uno más del grupo. Es un buen jugador. Tácticamente, esperamos mucho de él. Ahora tiene que recuperar las sensaciones de competir, aunque estoy seguro de que lo hará rápidamente”, analizó Soler, quien se mostró “muy contento” con la incorporación del Ariño, que se vestirá de blanquiazul, si el entrenador así lo estima, el próximo 15 de enero, en el Quijote Arena (18.30 horas), frente al Alarcos Ciudad Real, un envite muy exigente para el Trops que supondrá el reinicio de la competición después de las fiestas navideñas.