Las instalaciones del Hotel Polynesia (Holiday World Resort) acogieron este viernes la que será una de las ediciones más potentes del Torneo Cementos Cosmos Benalmádena. En esta 17º edición volverán a verse las caras los mejores equipos de España de la categoría Preinfantil, tanto masculino y femenina. Se disputará del 2 al 5 de marzo en el polideportivo Municipal del Arroyo de la Miel, el polideportivo Ramón Rico de Benalmádena, el pabellón de La Mosca y el pabellón de Los Guindos.

Organizado por el CB El Palo, el CB Benalmádena y el Ayuntamiento de Benalmádena, serán cuatro jornadas de pasión, emoción y competición en las que este gran evento tiene como objetivo principal fomentar el deporte, la convivencia y los valores que aporta el baloncesto a todos los chicos y chicas que lo practican. Así, serán nuevamente 16 equipos masculinos y 16 equipos femeninos los que competirán por el titulo de campeones, con la presencia de las mejores canteras de nuestro baloncesto. La categoría masculina la disputarán Valencia Basket, Fundación CB Granada, Colegio Virgen del Carmen, CD Roquetas Baloncesto, Barça Basket, UCAM Murcia, Real Madrid, CB Las Rozas, EBG

Málaga, Unicaja Andalucía, UE Mataró́, CB El Palo, CB Benalmádena, CB 7 Palmas, Next Hoops y CD El Olivar. En el apartado femenino, serán Spar Gran Canaria, Unicaja Andalucía, CB Ramón y Cajal de Granada, UE Mataró, CB El Palo, La Salle de Córdoba, Cordobásket, BF La Carlota, Movistar Estudiantes, El Toyo Basket, CD El Olivar, Ciudad de Huelva, Old School Basket Zaragoza, Valencia Basket, CB Las Rozas y Next Hoops los que se disputen el campeonato.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benalmádena, Javier Marín, «es un placer albergar este torneo en nuestra localidad, en la que todos sus jugadores junto a sus familias van a poder disfrutar de Benalmádena». Así, tanto para Pedro García como para Aurelio Cano, presidentes del CB El Palo y CB Benalmádena respectivamente, «es un placer volver a unirnos junto a Cementos Cosmos y La Caixa para desarrollar el que se puede considerar el Campeonato de España oficioso de esta categoría preinfantil».

Raquel Garrido, de Cementos Cosmos, explicó que «para nosotros apoyar el baloncesto a través del CB El Palo y poniendo nuestro granito de arena en este torneo es un privilegio. Fomentar el deporte entre los jóvenes es algo en lo que creemos mucho», algo que resaltó también como algo de gran importancia Gema Márquez desde Caixabank. Para terminar, fue Icíar Gatell, en nombre de Holiday World Resort, quien agradeció «el poder albergar a todos los equipos y familiares en nuestras instalaciones».