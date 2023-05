El deportista malagueño, cinco veces campeón del mundo en remo de mar, Adrián Miramón y el periodista de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, Jose Moreno, han sido los protagonistas de la segunda charla de ‘El deporte va por barrios’, un proyecto social y deportivo organizado por segundo año consecutivo por la APDM y que cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank. El remo de mar, deporte acuático que domina Miramón, ha sido el eje de la charla titulada “Remar a contracorriente” y se ha desarrollado en el chambao del Club de Remo Pedregalejo.

Al acto también acudieron numerosos miembros de instituciones participantes y colaboradoras como Gerardo Cuartero, director comercial de CaixaBank en Andalucía Sur Oriental; Leopoldo Tapia, presidente del Club de Remo Pedregalo; e incluso Francisco Martín Aguilar, consejero del Málaga CF, que no quiso perderse la cita.

Durante las primeras preguntas lanzadas por Jose Moreno, Miramón comentó que ha aprendido mucho de su estancia en el País Vasco y cree que son un ejemplo, en la defensa de sus tradiciones culturales y deportivas. “Si alguien va de vacaciones al norte y coincide que hay regata de traineras, hay que ir, la Regata de La Concha te deja sin palabras, el puerto se llena de gente. Los vascos, que son un poco exagerados, dicen que allí va más gente que a un Madrid-Barça”.

En cuanto a su día a día y las perspectivas de futuro, Adrián siente rabia porque “cuando termine mi carrera como remero, no voy a poder comer de esto. No pido lo que le han dado a Cristiano Ronaldo, pero un poco más de apoyo vendría bien”.

Y entre cuestión y cuestión, hubo hueco para las sorpresas. Violeta, hermana de Adrián, fue curiosamente quien le inició en el remo y estaba entre el público sin que su hermano lo supiera. “No es porque sea mi hermano, pero es muy bueno en los deportes, es muy tozudo, lo sacrifica y lo da todo. Está recogiendo los frutos del esfuerzo y el coraje, hay mucho tiempo detrás y no es fácil porque está solo”, comentó mirando con admiración a su hermano.

A la hora de contar su rutina, Adrián Miramón destacó que la gente se sorprende mucho cuando les dice que no descansa. “No paro, como mucho una semana o un par de semanas al año. Mientras tanto, entreno dos veces al día. Lo único es que cada principio de año siempre me gusta soltar un poco la cuerda, sobre todo a nivel mental”.

Remando contra el cáncer

Además de Adrián Miramón y Jose Moreno, otras grandes protagonistas del encuentro fueron las integrantes de Málaga Dragon Boat, mujeres que reman con una gran historia de superación. Todas ellas padecen o han padecido cáncer de mama y gracias a este deporte en equipo y al aire libre en el mar consiguen una enorme mejora en su vida diaria. “Nosotras no somos ni princesas ni guerreras, la vida nos da un palo y te toca seguir adelante. Pasamos por revisiones todavía, tenemos compañeras que han recaído y el estar todas juntas hace que nos apoyemos y lo vivamos de otra manera. Y el deporte en equipo nos mejora las secuelas físicas, pero también las piscinas, compartimos muchas cosas, nos reímos muchos”, remarcaron algunas de las Málaga Dragon Boat.

En cuanto a su futuro, Miramón sigue esperanzado en que su especialidad se convierta en deporte olímpico y no piensa mucho en su vida después de la competición. “Mi pensamiento sería entrenar alguna selección, pero al final una se sabe”.

Al término de la cita, la APDM hizo entrega de un detalle conmemorativo del día a Adrián Miramón, una jábega metalizada que le entregaron sus propios sobrinos, así como una camiseta del Club de Remo Pedregalejo otorgada por la entidad.

El cierre contó con varios momentos de gran emoción. En primer lugar, todos los asistentes recibieron el texto del himno de las Dragon Boat, “Dragonas para siempre” realizada por Miguel Ángel Urquiza, entonado por las integrantes del club. Y aprovechando el recientemente cumpleaños de Adrián Miramón y que este año se cumple el 25 aniversario del club, todo el mundo le cantó el ‘cumpleaños feliz’ y sopló las velas en dos palmeras personalizadas con fotos de Miramón y el Club de Remo Pedregalejo. El broche lo pusieron Miramón y algunas Málaga Dragon Boat que no dudaron en sacar un llaut de la arena para remar unos minutos frente a la orilla de Pedregalejo.